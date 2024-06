Perfekte Esszimmergestaltung für gemütliche Familienessen

Mit den Liebsten an der reich gedeckten Tafel zusammensitzen, lecker essen, sich unterhalten und eine gute Zeit miteinander haben.

Der Esstisch ist in vielen Familien der Mittelpunkt des Geschehens. Bei Ihnen zuhause ist es Zeit für eine kleine Generalüberholung des Esszimmers? Wir haben einige Interieurtipps für die einladende Gestaltung für Sie zusammengefasst.

Das Herzstück des Essbereichs ist der Esstisch

Der Esstisch ist der Mittelpunkt und das Herzstück jedes Esszimmers. Entscheiden Sie sich z.B. für einen Massivholztisch für jeden Einrichtungsstil von Möbel-Eins. Das massive Echtholz kann ganz nach Geschmack aus ganz verschiedenen Holzarten bestehen. Grundsätzlich eignet sich Hartholz aufgrund seiner robusten Eigenschaft etwas besser als Weichholz für den Essbereich.

Zu den Harthölzern zählen u.a. Eichenholz mit seinem angenehm warmen Farbton sowie das elegant dunkle Nussholz. Wer ein helles Design bevorzugt, entscheidet sich für Ahorn oder Buche. Wie groß muss der perfekte Tisch sein? Pro Person wird mit einer benötigten Tischbreite von 60 Zentimeter oder sehr bequemen 70 Zentimeter gerechnet. Eine übliche Größe für einen Tisch mit Platz für vier Personen ist 120 x 80 Zentimeter, wobei sich die vier Personen auf die Längsseiten verteilen. Die beiden Kopfseiten bieten jeweils Platz für eine weitere Person und somit immer genug Puffer für spontane Gäste. Und apropos spontan: Sehr praktisch sind Massivholztische, die sich ausziehen lassen oder über eine Möglichkeit zum Einsetzen von einer oder mehreren Zusatzplatten bieten. So wird aus dem Esstisch für die Kleinfamilie im Handumdrehen eine lange Tafel für das nächste Familienfest mit all Ihren Liebsten. Ein großer Teppich unter dem Tisch sorgt für Fußwärme und trägt gleichzeitig ganz im Sinne der Behaglichkeit dazu bei, den Schall zu schlucken.

Eine Idee: Wie wäre es beim nächsten Dinner einmal mit außergewöhnlichen Gerichten mit CBD-Öl?

Wie ergänzt ein Massivholztisch die Esszimmergestaltung?

Nach dem Essen noch eine Weile sitzen bleiben und sich gemütlich unterhalten: Das macht mit bequemen Stühle am Esstisch doppelt Spaß! Massivholzstühle mit Sitzkissen sind ein solider Klassiker, aber immer beliebter werden auch Polsterstühle, gepolsterte Sitzbänke oder gemütliche Armlehnstühle als Essplatz. Je nach Stil lassen sich hier vom bequemen Rattansessel mit Sitzkissen über den skandinavisch inspirierten Stuhl mit gepolsterter Sitzschale bis hin zum rundherum gepolsterten Schalenstuhl mit hoher Armlehne und praktischem Drehgestell viele gemütlich und optisch ansprechende Möglichkeiten für die Raumgestaltung des Esszimmers finden. Denken Sie beim Thema Gemütlichkeit auch an eine passende Beleuchtung. Nicht zu grell sollte das Deckenlicht sein, wiederum aber auch nicht zu schummrig. Auf jeden Fall ist die Wahl eines warmweißen Leuchtmittels mit seinem behaglichen Flair immer eine gute Wahl. Kerzenarrangements sorgen zusätzlich für ein stimmungsvolles Ambiente. Und apropos stimmungsvolles und warmes Ambiente: Sicherlich haben Sie schon einmal von der Macht der Farbwirkung in den Wohnbereichen gehört. Einige Farben wirken auf uns belebend, andere wirken sanft und entspannend. Zu Letzterem zählen warme Farben, zu denen neben rötlichen und gelblichen Tönen auch erdige Nuancen von Ocker über Braun bis Gold gehören. Sie ergänzen sich harmonisch zu einer Massivholzgestaltung. Fans von einem eher rauen und kühlen Industrial-Stil sorgen mit einer warmen Farbgestaltung z. B. bei der Beleuchtung für einen spannenden Kontrast und ein Plus an Behaglichkeit.

Welche Dekoration passt zu einem Massivholztisch?

Denken Sie bei der Raumgestaltung Ihres Esszimmers auch an allerlei dekorative Elemente. Ein Strauß mit frischen Blumen, ein Arrangement mit winterlichen Zweigen oder ein Kerzenset, das von gesammelten Kastanien des letzten Herbstspaziergangs gesäumt wird: Jede Jahreszeit bringt neue Ideen, um den Esstisch für die ganze Familie zu einem einladenden Blickfang zu machen und zum Verweilen mit den Liebsten einzuladen!