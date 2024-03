Peter Weibel als Künstler & Autor

Mit „Peter Weibel: Art As An Act Of Cognition“ erscheint zum ersten Todestag des Künstlers, Kurators, Theoretikers und Lehrers, der über 20 Jahre lang das ZKM geleitet und den europäischen Kunstdiskurs nachhaltig geprägt hat, eine umfassende Werkschau.

Auch sein letzter und sechster Band der Enzyklopädie der Medien „Theorie und Medien“ ist erschienen. Die Publikationen werden in einer Buchpräsentation gemeinsam vorgestellt. -sb