PHKA: Bachelor & Master Lehramt Sekundarstufe I

Vom Lehramtsstudiengang für die Primar- und die Sekundarstufe I bis hin zum Bachelor- und Masterstudiengang für andere Bildungsfelder reicht das Studienangebot dieser aufs Pädagogische spezialisierten Hochschule.

Dabei zeichnen sich die berufsbegleitenden Weiterbildungsangebote an der PHKA stets durch ihre Nähe zu Forschung und Praxis aus. Wer sich berufen fühlt, Zehn- bis 17-Jährige in einer ihrer wesentlichen Entwicklungsphasen zu begleiten, ist Kandidat für den Bachelorstudiengang „Lehramt Sekundarstufe I“ mit seinen praxisnahen Einheiten in den Lehr-Lern-Laboren. Besonderheit hier: die Vielfalt an möglichen Fächerkombinationen. Bewerbungsfrist ist Mi, 15.1.

Neu eingeführt wurde zum WS 2024/25 das Absolventen von Fachbachelorstudiengängen mit Schwerpunkt Informatik oder Physik vorbehaltene duale Angebot „Masterstudiengang Lehramt Sekundarstufe I“, mit dem das Land einen zusätzlichen Weg ins Lehramt eröffnet. Um dem Aufruf „Werde die Lehrkraft, die du immer wolltest!“ zu folgen und das Studienangebot Lehramt für die Klassen 5 bis 10 zu erkunden, empfehlen sich Instagram (@ssz_ph_karlsruhe) und Youtube (@ph_karlsruhe).

Weitere Infos beim Studien-Service-Zentrum (Raum 3.118, Mo+Mi 9-15 Uhr, Di 9-14 Uhr, Do 9-17 Uhr, Fr 9-12 Uhr, 0721/925 44 44, ssz.helpdesk@vw.ph-karlsruhe.de). -pat