PHKA: Bewerbungsschluss Lehramt Sekundarstufe I

Bildung & Wissen // Artikel vom 15.09.2025

PHKA (Foto: Andrea Fabry)

Noch bis Mo, 15.9. können sich Lehramtsinteressierte für das Bachelorstudienangebot „Lehramt Sekundarstufe I“ an der PHKA bewerben.

Besonders gut ist, dass der Studiengang nicht mehr zulassungsbeschränkt ist – wer die Voraussetzungen erfüllt und im E-Portal alle Unterlagen vollständig und fristgerecht einreicht, hat seinen Studienplatz sicher!

Lehrkraft in der Sekundarstufe I zu sein, ist nicht nur Beruf, sondern Berufung. Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren zu begleiten, zu fördern und zu fordern ist eine sehr verantwortungsvolle, aber auch abwechslungsreiche und vielschichtige Aufgabe. Für die Lehrtätigkeit in den Klassen 5 bis 10 in Gemeinschaftsschulen, Werkreal-/ Haupt- und Realschulen braucht es ein Bachelor- und Masterstudium – z.B. an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. -pat

www.ph-karlsruhe.de

