PHKA: Infoabend & Studieninformationstag

Wer LehrerIn werden möchte, findet an der an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA) ein breites Ausbildungsangebot.

Für Fragen rund ums Lehramtsstudium sowie erste Einblicke ins Studentenleben stehen dieses Jahr noch zwei Informationsveranstaltungen auf dem Programm: Neben dem gemeinsamen Infoabend „Lehramt studieren in Karlsruhe“ (Do, 9.11., 18 Uhr, KIT-Campus Süd, Tulla-Hörsaal) der lehramtsausbildenden hiesigen Hochschulen PHKA, KIT, HfM und Kunstakademie können studieninteressierte Schüler traditionell am Buß- und Bettag beim landesweiten „Studieninformationstag“ (Mi, 22.11., 9.30-13.30 Uhr) vor Ort alles rund um die Bachelorstudiengänge der PHKA erfahren – von den Bewerbungs- und Zulassungsverfahren bis hin zu den Studieninhalten.

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, erste Vorlesungseindrücke zu sammeln sowie den Campus, Studenten und Lehrkräfte persönlich kennenzulernen. Jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht das Studien-Service-Zentrum (SSZ) der PHKA. -pat