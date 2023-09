Pizzaparty 2023

Der Kronenplatz wird wieder zur Open-Air-Pizzeria!

Zuvor müssen allerdings in der Holzwerkstatt noch Brettchen gesägt und geschliffen und in der Keramikwerkstatt der Teig ausgewellt werden. Einen Stock höher wird er im Atelier mit Tomatensoße bestrichen und mit Basilikum und Käse getoppt; noch ein Stockwerk weiter entstehen in der Textilwerkstatt nachhaltige Servietten – und jetzt können sich die Pizzabäcker in der Medienwerkstatt vor dem Greenscreen mit ihren Kreationen fotografieren lassen! Die Ofenzeit unten auf dem Platz überbrückt man am besten schon bei einem Cocktail. -pat