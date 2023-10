Das Symposium „Present Tense“ des Kunstbüros der Kunststiftung Ba-Wü beschäftigt sich mit der komplex-krisenhaften Zeit, in der die Überlagerung von Klima- und Energiekrise, Postpandemie, Prekarität, gesellschaftlicher Radikalisierung und näherrückenden Kriegen schon jetzt gravierende Auswirkungen auf Leben und Arbeit hat.

Das Kunstfeld und die künstlerische und kulturelle Produktion sind davon nicht ausgenommen: Welche gesellschaftliche Rolle können Kunst und ihre ProduzentInnen in einer sich radikal verändernden Welt einnehmen? Wie können Kunst- und Kulturinstitutionen zu Orten aktiver gesellschaftlicher Transformation werden? Was bedeutet es, eine ökologisch wie sozial nachhaltige künstlerische und institutionelle Praxis in der digitalen Gegenwart zu entwickeln?

Mit Künstlern und anderen Kulturexperten (Gin Bahc, Sascia Bailer, Constanze Fischbeck, Sina Hensel, Alistair Hudson, Anne Duk Hee Jordan, Valentina Karga, Matriarchale Volksküche, Jacob Ott und Dorothee Richter) richtet das Symposium den Blick auf die aktuelle künstlerische Produktion und Ausstellungspraxis und diskutiert die Frage nach möglichen Perspektiven für das Kunstfeld.

Teil von „Present Tense – Working In Critical Times“ sind neben Vorträgen und Panels auch künstlerische Workshops, Interventionen (u.a. Fr, 19.30 Uhr, E-F-P – Energy Fusion Plate, Matriarchale Volksküche) und Performances. Die Teilnahme an sämtlichen Veranstaltungen ist kostenfrei, für die Workshops ist eine Anmeldung erforderlich. -pat