Radon in Wohnräumen messen & Lungenkrebs vermeiden

In der öffentlichen Wahrnehmung ist Radon wenig präsent.

Welche Gefahren birgt Radon für die menschliche Gesundheit?

Bei Menschen, die dem Edelgas über längere Zeit in überhöhten Konzentrationen ausgesetzt sind, gelangt das giftige Gas über die Atemluft in den Organismus. Dabei zerfällt das Gas weiter in die Folgeprodukte Polonium, Blei und Wismut. Die Stoffe lagern sich an feinen Staubkörnchen in der Umgebungsluft an und werden in Form von Aerosolen eingeatmet.

Seine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit entfaltet Radon in der Lunge. Während das Edelgas selbst wieder ausgeatmet wird, treten die gefährlichen Folgeprodukte eine Verbindung mit dem empfindlichen Lungengewebe ein. Durch den weiteren Zerfall entsteht sogenannte Alphastrahlung. Diese ist verantwortlich für Mutationen im Erbgut beziehungsweise der DNA, wodurch die Entstehung von Lungenkrebs wahrscheinlich wird. Andere Krankheitsbilder in Verbindung mit Radon sind bisher nicht bekannt.

Referenzwerte für Radon

2013 schon hat die Europäische Union (EU) einen Grenzwert von 300 Bq/m³ festgelegt. Die Mehrzahl der Mitgliedsstaaten, darunter die Bundesrepublik, hat diesen Grenzwert übernommen. Einige Staaten der Gemeinschaft entschieden sich für niedrigere Werte von 200 Bq/m³ oder sogar 100 Bq/m³. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) selbst hat einen Grenzwert von eben diesen 100 Bq/m³ erlassen. In den USA gilt ein Grenzwert von 148 Bq/m³.