Noch heute erinnern auch in unseren Gefilden Ortsnamen an die alten Waldensersiedlungen – wie etwa das zu Oberderdingen gehörende im 17. Jh. gegründete Großvillars.

Verbreitet ist die vorreformatorische protestantische Kirche gegenwärtig in Italien und Südamerika, die Waldenser gelten aber mancherorts auch als Synonym für das Gottlose. Und diese Historie greift Rahsan Dogan in ihrem neuen Karlsruhe-Krimi auf.

Als ein Zehnjähriger im Grünwettersbacher Wald durch eine Überdosis Tollkirschen zu Tode kommt, erinnert sich Rechtsanwältin Adeviye Bel an einen Jahre zurückliegenden Fall. Bei ihren Recherchen stößt sie auf Geheimnisse in der Familiengeschichte der toten Kinder – und den „Fluch der Waldenser“ (Verlag Regionalkultur)… -pat

Do, 9.10., 19 Uhr, Jubez, Karlsruhe; Mi, 15.10., 18 Uhr, Stadtteilbibliothek Grötzingen, Eintritt frei

