Was steckt hinter der Mommy-Blogger-Welle und welche Funktion haben die Frauenbilder „Witches, Bitches, It-Girls“?

Was bringt so viele Frauen dazu, vom rettenden Märchenprinzen zu träumen? „Wie patriarchale Mythen uns bis heute prägen“, zeigt Journalistin, Podcasterin und Bestsellerautorin („Das Patriarchat der Dinge – Warum die Welt Frauen nicht passt“, 2021) Rebekka Endler in ihrem neuen Buch; geht auf anekdotische Spurensuche, untersucht schlagfertig, kämpferisch und voll unerwarteter Erkenntnisse misogyne Mythen, indem sie sich mit der Kanonisierung in der Kunst, der Epoche der Romantik, feministischen Wellen, Cancel Culture und Transfeindlichkeit beschäftigt. -pat