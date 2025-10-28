Robert Betz
Bildung & Wissen // Artikel vom 28.10.2025
„Dein Weg zur wahrhaftigen Selbstliebe – Mit Mut zur Veränderung deine Wahrheit leben“ überschreibt Robert Betz seinen Vortrag, der darauf abzielt, eine neue Einstellung und Beziehung zu sich selbst zu finden, das Selbstwertgefühl zu stärken und mit diesem positiven Selbstbewusstsein eine bessere Beziehung zu sich und anderen aufzubauen.
Denn „wenn wir Menschen uns selbst wertschätzen und lieben würden, dann sähe unsere Welt anders aus: keine Konflikte, keine Kriege, viel weniger Krankheiten und mehr friedliche Gemeinschaften, im Privaten wie im Beruf. Wer sich selbst liebt und mit seiner Vergangenheit im Frieden ist, der ist auch ein Geschenk für alle anderen. Wer sich selbst (noch) nicht liebt, der belastet – ohne es zu wollen – die Beziehungen zu anderen, besonders zu denen, die ihm nahestehen. Wir haben wie unsere Eltern und Großeltern nicht gelernt, uns selbst der beste Freund zu sein. Wir gehen oft hart mit uns um, überfordern uns und verurteilen vieles an uns und unserem Leben. Damit können wir aufhören, wenn wir uns dafür entscheiden“. -pat
Di, 28.10., 19.30 Uhr, Badnerlandhalle, Karlsruhe
