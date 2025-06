Der Weingartner Schriftsteller Rolf Suter liest im „Sonntagscafé“ aus seinem Zweitwerk „Tierisch menschlich“.

Das Buch des in Rente befindlichen Sozialarbeiters – der überwiegend in der Wohnungslosen- und Suchthilfe tätig war und zuletzt mit jungen Flüchtlingen gearbeitet hat – besteht aus 19 Kurzgeschichten für Erwachsene, in denen Tiere uns Menschen liebenswert den Spiegel vorhalten. Dabei geht es u.a. um Pflichterfüllung, Freiheitsdrang, Selbstaufgabe, das Helfersyndrom, Ungeduld, Gier, Eitelkeit, Friedenssehnsucht – und die Lust aufs Leben!

Farbenfroh illustriert wurde es wie schon Sutters vor acht Jahren veröffentlichtes Erstlingswerk „Störenfrieds Reise“ vom Grötzinger Kettensägenkünstler und Maler Guntram Prochaska. -pat