Ronya Othmann & Andrea Petkovic

Die mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Autorin Ronya Othmann, 1993 als Tochter einer deutschen Mutter und eines kurdisch-êzîdischen Vaters in München geboren, klagt mit „Vierundsiebzig“ mit aller notwendigen Klarheit und Härte den ebenso vielten 2014 in Shingal von IS-Kämpfern an der êzîdischen Bevölkerung verübten Genozid an (Di, 14.5., Jubez, !!!abgesagt!!!).

Parallel liest Ex-Tennisspielerin Andrea Petkovic, 2011 und ’14 unter den besten Zehn der Weltrangliste und heute Kolumnistin für „Die Zeit“ und „Sports Illustrated“ sowie Expertin beim US-„Tennis Channel“, aus „Zeit, sich aus dem Staub zu machen“, in dem sie ihren lebensverändernden Ausstieg aus dem Profisport beschreibt (Di, 14.5., P8). -pat