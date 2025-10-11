Sabine Bohlmann & Kirsten Fuchs

Bildung & Wissen // Artikel vom 11.10.2025

Sabine Bohlmann (Foto: Christian Hartmann)

Für Kids ab zehn Jahren hat Sabine Bohlmann ihre Junghexen-„Abenteuer mit Willow“ geschrieben (Sa, 11.10., 14 Uhr).

Tags drauf liest Kirsten Fuchs, die „Meisterin im ernstgemeinten Quatsch“, aus ihren im September und damit zehn Jahre nach dem letzten Band erschienenen Kurzgeschichten – wobei es in „Muttermund tut Wahrheit kund“ um weit mehr geht als den Uterus (So, 12.10., 11 Uhr). -pat

Tollhaus, Karlsruhe (Stephanus-Koop)

