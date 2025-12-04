Sasha Waltz & Guests: Neuer großformatiger Band bei Hatje Cantz
Bildung & Wissen // Artikel vom 04.12.2025
Sasha Waltz und Jochen Sandig realisieren seit 1993 in Berlin und international mit vielen Verbündeten ihren Traum einer Tanzcompagnie als einer sich stetig verändernden künstlerischen Gemeinschaft.
Das bisherige Gesamtwerk der 1993 gegründeten Compagnie Sasha Waltz & Guests umfasst über 80 Produktionen – beteiligt waren über 300 künstlerische und wissenschaftliche „Guests“ aus Architektur, Bildender Kunst, Choreografie, Design, Film, Literatur, Mode, Musik, Oper, Philosophie, Soziologie, Tanz und Theater aus über 30 Ländern.
Ein neuer großformatiger Band eröffnet neue Perspektiven auf ihr Œuvre in Form einer enzyklopädischen Wunderkammer mit vielen Fotos, die choreografische Figuren, Entwürfe, Inspirationen, Vorstufen mit klugen Texten und Gastbeiträgen verbinden. Teils richtig spektakulär in Szene gesetzt im großen Format vom Topgrafikdesigner Daniel Wiesmann, quasi dem Sascha Fronzcek Berlins. Von zahlreichen Doppelseiten bin ich richtig begeistert! Am besten online bei Hatje Cantz mal quer scrollen. -rw
344 Seiten, 58 Euro, zweisprachig, Verlag Hatje Cantz, Berlin
www.hatjecantz.de/products/65307-sasha-waltz-guests
WEITERE WISSEN & BUCH-ARTIKEL
Angela Mende – „Rebalance Yourself“
Bildung & Wissen // Artikel vom 12.06.2026
Im malerischen Agriturismo La Scala in Salò am Westufer des Gardasees kann man prima urlauben – und noch mehr fürs mentale und körperliche Wohlbefinden tun.Weiterlesen … Angela Mende – „Rebalance Yourself“
Akademie für Kommunikation Karlsruhe: Tag der offenen Schule
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026
Kreative Köpfe, die nach der Mittleren Reife beruflich „irgendwas mit Medien und Design“ machen möchten, sind an dieser weiterführenden privaten Ganztagsschule richtig.Weiterlesen … Akademie für Kommunikation Karlsruhe: Tag der offenen Schule
Akademie für Kommunikation Karlsruhe
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026
Die kreative Privatschule für berufliche Bildung in Karlsruhe.Weiterlesen … Akademie für Kommunikation Karlsruhe
Dr. Mark Benecke
Bildung & Wissen // Artikel vom 14.01.2026
Dank Dr. Tod weiß auch der interessierte Laie, was High-Velocity-Impact-Blood-Spatter-Pattern sind und wie mit Luminol unsichtbare Blutspuren an Tatorten zum Leuchten gebracht werden.Weiterlesen … Dr. Mark Benecke
Lesungen im Tollhaus
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.01.2026
Der u.a. mit dem „Adolf-Grimme-Preis“ ausgezeichnete satirische Außenreporter der ZDF-„Heute-Show“ tut sich in „Konfetti-Blues – Ein Liebesroman“ erstmals als Buchautor hervor. Moderation: Thilo Gosejohann (Mi, 21.1.).Weiterlesen … Lesungen im Tollhaus
Simon Strauß
Bildung & Wissen // Artikel vom 08.12.2025
Mit „In der Nähe: Vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht“ erkundet Simon Strauß, wie Gemeinschaft gelingen kann und wann sie scheitert.Weiterlesen … Simon Strauß
Kommentare
Einen Kommentar schreiben