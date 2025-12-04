Sasha Waltz & Guests: Neuer großformatiger Band bei Hatje Cantz

Bildung & Wissen // Artikel vom 04.12.2025

Sasha Waltz & Guests: Neuer großformatiger Band bei Hatje Cantz

Sasha Waltz und Jochen Sandig realisieren seit 1993 in Berlin und international mit vielen Verbündeten ihren Traum einer Tanzcompagnie als einer sich stetig verändernden künstlerischen Gemeinschaft.

Das bisherige Gesamtwerk der 1993 gegründeten Compagnie Sasha Waltz & Guests umfasst über 80 Produktionen – beteiligt waren über 300 künstlerische und wissenschaftliche „Guests“ aus Architektur, Bildender Kunst, Choreografie, Design, Film, Literatur, Mode, Musik, Oper, Philosophie, Soziologie, Tanz und Theater aus über 30 Ländern.

Ein neuer großformatiger Band eröffnet neue Perspektiven auf ihr Œuvre in Form einer enzyklopädischen Wunderkammer mit vielen Fotos, die choreografische Figuren, Entwürfe, Inspirationen, Vorstufen mit klugen Texten und Gastbeiträgen verbinden. Teils richtig spektakulär in Szene gesetzt im großen Format vom Topgrafikdesigner Daniel Wiesmann, quasi dem Sascha Fronzcek Berlins. Von zahlreichen Doppelseiten bin ich richtig begeistert! Am besten online bei Hatje Cantz mal quer scrollen. -rw

344 Seiten, 58 Euro, zweisprachig, Verlag Hatje Cantz, Berlin
www.hatjecantz.de/products/65307-sasha-waltz-guests

Anfang « Elektronischer Streichelzoo | Sertshang – Wohnheim & Schule für Kinder in Nepal » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 9 und 1?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE WISSEN & BUCH-ARTIKEL

Angela Mende – „Rebalance Yourself“

Bildung & Wissen // Artikel vom 12.06.2026

Im malerischen Agriturismo La Scala in Salò am Westufer des Gardasees kann man prima urlauben – und noch mehr fürs mentale und körperliche Wohlbefinden tun.

Weiterlesen …
Akademie für Kommunikation Karlsruhe

Akademie für Kommunikation Karlsruhe: Tag der offenen Schule

Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026

Kreative Köpfe, die nach der Mittleren Reife beruflich „irgendwas mit Medien und Design“ machen möchten, sind an dieser weiterführenden privaten Ganztagsschule richtig.

Weiterlesen …
Akademie für Kommunikation

Akademie für Kommunikation Karlsruhe

Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026

Die kreative Privatschule für berufliche Bildung in Karlsruhe.

Weiterlesen …
Dr. Mark Benecke (Foto: Jara Reker)

Dr. Mark Benecke

Bildung & Wissen // Artikel vom 14.01.2026

Dank Dr. Tod weiß auch der interessierte Laie, was High-Velocity-Impact-Blood-Spatter-Pattern sind und wie mit Luminol unsichtbare Blutspuren an Tatorten zum Leuchten gebracht werden.

Weiterlesen …
Lutz van der Horst (Foto: Sector 3)

Lesungen im Tollhaus

Bildung & Wissen // Artikel vom 07.01.2026

Der u.a. mit dem „Adolf-Grimme-Preis“ ausgezeichnete satirische Außenreporter der ZDF-„Heute-Show“ tut sich in „Konfetti-Blues – Ein Liebesroman“ erstmals als Buchautor hervor. Moderation: Thilo Gosejohann (Mi, 21.1.).

Weiterlesen …

Simon Strauß

Bildung & Wissen // Artikel vom 08.12.2025

Mit „In der Nähe: Vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht“ erkundet Simon Strauß, wie Gemeinschaft gelingen kann und wann sie scheitert.

Weiterlesen …
Werbung

» weitere interessante Artikel über BILDUNG & WISSEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper