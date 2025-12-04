Sasha Waltz & Guests: Neuer großformatiger Band bei Hatje Cantz

Sasha Waltz und Jochen Sandig realisieren seit 1993 in Berlin und international mit vielen Verbündeten ihren Traum einer Tanzcompagnie als einer sich stetig verändernden künstlerischen Gemeinschaft.

Das bisherige Gesamtwerk der 1993 gegründeten Compagnie Sasha Waltz & Guests umfasst über 80 Produktionen – beteiligt waren über 300 künstlerische und wissenschaftliche „Guests“ aus Architektur, Bildender Kunst, Choreografie, Design, Film, Literatur, Mode, Musik, Oper, Philosophie, Soziologie, Tanz und Theater aus über 30 Ländern.

Ein neuer großformatiger Band eröffnet neue Perspektiven auf ihr Œuvre in Form einer enzyklopädischen Wunderkammer mit vielen Fotos, die choreografische Figuren, Entwürfe, Inspirationen, Vorstufen mit klugen Texten und Gastbeiträgen verbinden. Teils richtig spektakulär in Szene gesetzt im großen Format vom Topgrafikdesigner Daniel Wiesmann, quasi dem Sascha Fronzcek Berlins. Von zahlreichen Doppelseiten bin ich richtig begeistert! Am besten online bei Hatje Cantz mal quer scrollen. -rw