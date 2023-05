Schallabsorber im Büro: Wie man eine angenehme Akustik schafft

In den meisten Büros werden regelmäßig wichtige Meetings abgehalten.

Damit diese effektiv und professionell verlaufen können, kommt es in hohem Maße auf die Sprachverständlichkeit an.

Allerdings sorgt häufig eine schlechte Raumakustik dafür, dass die MeetingteilnehmerInnen sich bereits nach kurzer Zeit kaum noch konzentrieren können – die Effizienz des Meetings reduziert sich so maßgeblich.

Doch welche Möglichkeiten stehen eigentlich zur Verfügung, um eine angenehme Akustik im Büro oder in Konferenzräumen zu etablieren? Der folgende Beitrag zeigt es.

Innovative Akustikelemente nutzen

Lässt sich das Problem mit der schlechten Akustik im Büro nicht nur auf Verkehrslärm, laute Bürogeräte oder klingende Löffel in Kaffeetassen zurückführen, ist es nötig, die generelle Raumphysik einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Diese kann auch im Nachhinein noch durch unterschiedliche Methoden maßgeblich verbessert werden. Schalldämmend wirken so bspw. schon schwere Vorhänge, Teppiche und Möbel mit weichen Polstern. Allerdings kommt es aus ästhetischen Gründen häufig nicht infrage, die Büro- und Konferenzräume mit diesen Einrichtungsgegenständen auszustatten – schließlich sollen diese nicht unbedingt an ein Wohnzimmer erinnern.

Dennoch gibt es eine Lösung für das Problem: Diese besteht in sogenannten Raumakustikelementen. Erhältlich sind diese heute in zahlreichen unterschiedlichen Formen, Größen und Designs. So können sie sowohl zweckmäßig und sehr unauffällig genutzt werden als auch als Dekorationsobjekte fungieren.

Große Auswahl an verschiedenen Akustiklösungen

Vor allem in Räumen, die sich als überdurchschnittlich schallhart zeigen, wie z.B. Meetingräumen mit großen Fenstern oder Großraumbüros, erfreut sich der Einsatz der Raumakustikelemente einer äußerst großen Beliebtheit.

Sie optimieren die Akustik im Raum maßgeblich und können ebenfalls dabei helfen, einzelne Büroabschnitte zu einzurichten. Der Handel bietet jedoch auch komplette Raum-in-Raum-Varianten an, welche offene, jedoch gleichzeitig ungestörte Bereiche im Büro schaffen. Diese wirken sich nicht nur auf die Produktivität der Mitarbeiter überaus positiv aus, sondern ebenfalls auf das herrschende Arbeitsklima.

Die schalldämmenden Elemente lassen sich sowohl an der Wand als auch freistehend, an der Decke oder an vorhandenen Möbelstücken montieren.

Vielfältige Einsatzbereiche für Schallabsorber

Die praktischen Schallabsorber zeigen sich allerdings längst nicht nur in Konferenzräumen und Büros als empfehlenswert. Auch in großen Empfangshallen oder auf Messeevents herrscht häufig eine extrem laute Geräuschkulisse. In einer solchen Atmosphäre lässt sich natürlich kaum ein professionelles und konzentriertes Gespräch führen.

Aus diesem Grund zeigt es sich als sinnvoll, auch in diesen Bereichen auf die effektiven Akustikelemente zurückzugreifen. Diese fügen sich in jeden Raum ideal ein und können sogar nach der eigenen CI, der Corporate Identity, gestaltet werden. Dies zeigt sich etwa für Firmenevents als besonders vorteilhaft.

Steigerung der Produktivität durch innovative Akustikelemente

Müssen sich die Mitarbeiter bzw. die Teilnehmer eines Meetings stark darauf konzentrieren, zu verstehen, was das Gegenüber sagt, lässt ihre Konzentrationsfähigkeit bereits nach kurzer Zeit merklich nach. Darunter leidet selbstverständlich die allgemeine Produktivität maßgeblich.

Nicht zu vernachlässigen ist außerdem, dass Räumlichkeiten, in denen ein starker Hall herrscht, häufig auch sehr kühl wirken. Dies fühlt wiederum schnell zu einem unwohlen Gefühl bei den Personen, die sich in dem Raum aufhalten. Insbesondere gilt dies, wenn auch noch die Kommunikation durch die unzureichende Akustikqualität gestört wird.

Vor allem, wenn es sich um interne Meetings handelt, an denen mehrere Personen teilnehmen, führt eine schlechte Raumakustik häufig zu Problemen. Das Verstehen des Gegenübers ist kaum möglich – dadurch leiden wiederum die Stimmung und das allgemeine Arbeitsklima.