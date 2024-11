„Schoog im Dialog“ mit Cornelius Obonya

Wenn Bernadette Schoog prominente Gäste aus Kultur und Gesellschaft zu ihrem Leben, ihren Visionen, Ideen, Prägungen und Gedanken befragt, ist das für die Zuhörer im Runden Saal ein Hautnaherlebnis!

Auf Filmemacherin und Autorin Doris Dörrie folgt nun Cornelius Obonya: Der einer berühmten Schauspielerdynastie entstammende Österreicher ist nicht nur an der Burg ein viel gefragter Theaterdarsteller, sondern auch in unzähligen Filmrollen präsent; zuletzt u.a. im Kino-Musical „Ich war noch niemals in New York“.

2025 wird die Reihe „Schoog im Dialog“ fortgesetzt: Zur Auftaktveranstaltung begrüßt die frühere ARD/SWR-Moderatorin Schauspieler Jörg Hartmann (19.2.), gefolgt von dessen „Tatort“-Kollegin Christine Urspruch (29.7.), Sportjournalist Marcel Reif (28.9.) und Ex-Fußballer Thomas Hitzlsperger (19.11.). -pat