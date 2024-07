Die Beatles haben Popgeschichte geschrieben, das ist allgemein bekannt.

Dass auch ihre Visuals vieles prägten, von Videos über Cover und ihr gesamter Stil mit runder Brille, langen Haaren, Zebrastreifen, ist weniger geläufig. Insbesondere der Videoclip „Flying“ griff 1967 mit seiner visuell-psychedelischen Abstraktion einiges voraus, was ein Jahr später mit „2001: Odyssee im Weltraum“ oder „Zabriskie Point“ in die Kinos kam.

Im Rahmen eines ZKM-Gastaufenthalts forscht Prof. em. Dr. Emilio Mendoza zu dieser Schnittstelle von Klang und Bild der Fab Four und präsentiert dies im Vortrag „Seeing Sounds: Visual Music And Abstraction In Video-Art“. -sb