Sertshang – Wohnheim & Schule für Kinder in Nepal

Ich lernte den tibetischen Arzt Tashi Sertsang vor rund 20 Jahren in der Schweiz kennen, als diese tibetischen Ärzten noch das Praktizieren erlaubte.

Er plante bereits damals ein Wohnheim für Waisenkinder mit Schule in Kathmandu in Nepal, wo auch tibetische Kinder Aufnahme fanden und finden. Dank seiner großen charismatischen Tatkraft konnte er das Projekt auch realisieren. Leider ist er verstorben, aber sowohl das Sertshang Heim als auch die Bodhisattva Schule bestehen weiter und werden von seinem Sohn geleitet; ein Unterstützernetzwerk hilft.

Für nur 30 Euro im Monat lassen sich dort Patenschaften übernehmen, die neben Wohnung und Verpflegung auch die Schulkosten samt Unterricht beinhalten. Auch Einzelspenden sind natürlich möglich und willkommen. -rw