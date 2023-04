Sieben neue Professorinnen an der HfG

Gerade noch hat die Hochschule für Gestaltung ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert und sich dabei auch mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt, schon stehen zukunftsweisende Änderungen ins Haus.

Zum Sommersemester begrüßt die HfG nicht weniger als sieben neue Professorinnen – so ein prall besetztes Personalkarussell gab es seit ihren Gründungsjahren nicht mehr. Anne Duk Hee Jordan ist neue Professorin für „Kunst digitaler Medien“. In ihren Installationen verschmelzen organische Materialien und Roboterwesen, was eine Reflexion über das Verhältnis zwischen Lebendigem und Nichtlebendigem ermöglicht.

Mit Diana McCarty und Filipa César hält ein Professorinnenduo Einzug in den Bereich „Time Based Media & Performance“. McCarty kommt gleichermaßen vom Film wie von Radio und Performance und feministischem Aktivismus. César arbeitet dort, wo das bewegte Bild mit dem Politischen und gesellschaftlichen Realitäten verschmilzt. Als Profduo möchten sie ihre StudentInnen in ihrer eigenen Situiertheit bestärken und sie zu einer kritischen Technologiereflexion ermutigen.

Isabel Seiffert ist neue Professorin für Kommunikationsdesign und Visual Literacy. Sie ist Teil des Designstudios Offshore, das neben Auftragsarbeiten und eigenen Forschungsprojekten auch seit vielen Jahren die Designausbildung in verschiedenen Ländern bereichert; auch die prämierte Publikationsreihe „Migrant Journal“ geht auf Seiffert und Offshore zurück. Ebenfalls neu im Bereich Kommunikationsdesign lehrt Line-Gry Hørup. Die dänische Designerin, Schriftstellerin und Forscherin arbeitet im Bereich Buchproduktion und visuelle Identität und interessiert sich für die Beziehung zwischen Grafikdesign, Bild und Poesie. Mit Tereza Ruller gibt es eine dritte neue Professorin für Kommunikationsdesign, ihr Schwerpunkt liegt auf digitalen Praktiken. Sie laboriert an performativen und transdisziplinären Ansätzen für Grafikdesign – mit Lust am Spiel und an der Partizipation. Design ist für sie eine Disziplin, soziale, ökologische und technologische Verhältnisse in der Welt öffentlich zu machen und kritisch zu betrachten.

Im Produktdesign schließlich begrüßt die HfG Wieki Somers. Sie arbeitet an einer multidisziplinären Designpraxis, bei der Funktionalität auf Emotion, Technologie auf Poesie und Wunder auf Realität treffen – irgendwo zwischen der Schulung kritischen Bewusstseins und bloßem Staunen. -fd