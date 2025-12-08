Die zunehmende Popularität des mobilen Gamings verändert die Casino-Landschaft grundlegend.
Simon Strauß
Bildung & Wissen // Artikel vom 08.12.2025
Mit „In der Nähe: Vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht“ erkundet Simon Strauß, wie Gemeinschaft gelingen kann und wann sie scheitert.
Auch soziologisch und kulturhistorisch, am Beispiel der Kleinstadt Prenzlau. -pat
Mo, 8.12., 19 Uhr, Literaturhaus im Prinz-Max-Palais, Karlsruhe (Stephanus-Koop)
