Simon Strauß

Bildung & Wissen // Artikel vom 08.12.2025

Mit „In der Nähe: Vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht“ erkundet Simon Strauß, wie Gemeinschaft gelingen kann und wann sie scheitert.

Auch soziologisch und kulturhistorisch, am Beispiel der Kleinstadt Prenzlau. -pat

Mo, 8.12., 19 Uhr, Literaturhaus im Prinz-Max-Palais, Karlsruhe (Stephanus-Koop)

