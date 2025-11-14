Simona Turini, Torsten Scheib & M.H. Steinmetz

Bildung & Wissen // Artikel vom 14.11.2025

Simona Turini, Torsten Scheib & M.H. Steinmetz

„Monster, Zombies, Cyberpunk“ titelt diese Dreifachlesung.

Torsten Scheib lässt in seiner „German Kaiju“-Novelle „Sie kamen aus der Tiefe“ die wenigen netten Ecken seiner Heimatstadt Ludwigshafen actionreich zu Klump hauen. Simona Turini legt mit „Welt in Trümmern“ aus der „Zombie Zone Germany“-Reihe nach. Und M. H. Steinmetz zeigt in „Shinigami“, welche Ausgeburten eine total vernetzte Welt hervorbringen kann. -pat

Fr, 14.11., 20 Uhr, Kohi, Karlsruhe

