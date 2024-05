So heben sich viele Onlineshops von der Konkurrenz ab

Viele Menschen, die regelmäßig im Internet bestellen, haben vglw. hohe Ansprüche, wenn es darum geht, Waren zu erhalten.

U.a. haben in der Vergangenheit vglw. kurze Lieferzeiten und ein hoher Qualitätsstandard dafür gesorgt, dass Kunden etwas kritischer geworden sind.

Das bedeutet: Wurden sie einmal von einem Onlineshop enttäuscht, haben sie häufig kein Problem damit, diesen zu wechseln – auch dann nicht, wenn die Alternative etwas teurer in Erscheinung tritt.

Überlegungen, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen, sind: „Wie schaffen es Unternehmen, die hohen Erwartungen, die heutzutage an sie gestellt werden, immer wieder zu erfüllen?“, „Was erwarten Kunden?“ und „Wo verbirgt sich gegebenenfalls etwas Sparpotenzial?“.

Diese und weitere Fragen werden in den kommenden Abschnitten beantwortet.

Waren, die sicher & unbeschädigt ankommen

Eigentlich sollte es sich hierbei um eine Selbstverständlichkeit handeln. Dennoch steht außer Frage, dass viele Waren, die über das Internet bestellt werden, beschädigt bei den Kunden ankommen. Zahlreichen Unternehmen ist es dementsprechend wichtig, für die passenden Vorkehrungen zu sorgen, indem sie z.B. neue Container kaufen, zerbrechliche Artikel entsprechend kennzeichnen und ihre Mitarbeiter mit Hinblick auf die perfekte Verpackung sensibilisieren. Dennoch zeigt sich leider immer wieder, dass es einige nicht planbare Komponenten im Zustellungsprozess gibt. Wer als Verantwortlicher im Unternehmen Wert darauf legt, alles bestmöglich abzusichern, kann häufig dafür Sorge tragen, dass unangenehme Zwischenfälle vermieden werden.

Schnelle Lieferzeiten – auch vom „anderen Ende der Welt“

Egal, ob es darum geht, Kunst für Ausstellungen von A nach B zu transportieren oder sich ein neues Lieblingskleidungsstück zu sichern: Letztendlich ist es den Vorzügen der Globalisierung zu verdanken, dass es heutzutage nicht mehr nötig ist, tage- oder wochenlang auf die entsprechenden Waren zu warten.

Viele Unternehmen nutzen eine schnelle Lieferzeit als eine Art Alleinstellungsmerkmal. Das bedeutet: Wer sich sicher sein möchte, seine Ware am nächsten Tag zu erhalten, sollte unbedingt auf die angegebenen Liefertermine achten. Diejenigen, die sich ein wenig Zeit nehmen, um sich mit den Entwicklungen der Branche auseinanderzusetzen, erkennen schnell, dass hier irgendwann eine Art Wettlauf gestartet wurde.

Das Ergebnis: Heutzutage ist es für zahlreiche Verbraucher selbstverständlich, im einen Moment zu bestellen und nur wenige Stunden später das jeweilige Produkt in ihren Händen zu halten.

Angebote für Neu- & Stammkunden

Egal, ob im ganz normalen Alltag, beim Thema Zahntourismus, bei der Buchung des nächsten Urlaubs oder beim Onlineshopping: Vielen Menschen ist heutzutage wichtig, Geld zu sparen. Gleichzeitig bestimmt nicht nur der Preis darüber, ob sich ein Verbraucher für diesen oder für jenen Onlineshop entscheidet. Ein Detail, das in der Vergangenheit für viele immer wichtiger geworden ist, ist die Wertschätzung. Und genau an dieser Stelle setzen mittlerweile zahlreiche Unternehmen an, indem sie nicht nur ihren Neukunden regelmäßig Angebote präsentieren, sondern Preisnachlässe und Co. auch für Stammkunden zugänglich machen.

Was sich auf der einen Seite selbstverständlich anhört, kann auf der anderen Seite zu einem nicht zu unterschätzenden USP werden. Denn: Es gibt tatsächlich viele Stammkunden, die sich inmitten etlicher Neukunden Angebote ansonsten häufig ein wenig übergangen fühlen.

Gutscheine für weitere Bestellungen – u.a. wahlweise für andere Onlineshops

Heutzutage gibt es etliche Unternehmen, die ihren Lieferungen Gutscheine beilegen, die die Kunden dann wiederum nutzen können, um, entweder im betreffenden Onlineshop oder bei einem Partnerunternehmen, Geld zu sparen.

Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich hierbei um eine klassische Win-win-Situation. Denn: Während der Kunde für seinen Warenkorb bei der nächsten Bestellung weniger zahlen muss, profitiert der jeweilige Onlineshop von weiteren Einnahmen.

Inwieweit es jeweils sinnvoll ist, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, lässt sich schwer pauschal sagen. Eine eingehende Zielgruppenanalyse kann dabei helfen, Bereiche zu finden, mit denen sich das Sortiment des eigenen Onlineshops gut ergänzen lässt. Hieraus entstehen häufig spannende Gutscheinkooperationen, die letztendlich dabei helfen können, den Kundenkreis der beteiligten Unternehmen noch weiter zu vergrößern.

Ergänzend hierzu ist es wichtig, die Rahmenbedingungen rund um Mindestbestellwert und Co. klar zu definieren. Müssen Kunden vor ihrer Bestellung nach selbigen suchen, macht sich schnell Frust breit.