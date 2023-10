So können Sie ein sicheres neues Online-Casino erkennen, um Betrug zu vermeiden

Neue Online-Casinos sollten sicher sein, damit Spieler keinem Betrug auf den Leim gehen.

Denn leider gibt es nicht nur seriöse Online-Spielbanken am Markt, sondern auch jene, die unseriös arbeiten und den Glücksspielern das Geld aus der Tasche ziehen möchten. Wie können Sie also im Casino spielen und trotzdem einen sicheren Aufenthalt mit Bonus-Angeboten und Top-Spielen genießen? Erstens können Sie sich auf Informationsportalen wie Smartbonus.at informieren, wo die Experten die Casinos selbst nach strengen Kriterien bewerten und ein Ranking erstellen, damit Sie das nicht tun müssen. Zweitens können Sie lesen und wir werden Ihnen weiter in diesem Artikel erzählen.

Lizenzierung und Regulierung

Alte und neue Casino-Seiten müssen eine gültige Lizenz vorweisen können, wie bspw. von der Malta Gaming Authority (MGA), die einen Online-Glücksspiel-Anbieter reguliert und kontrolliert. Eine solche Behörde achtet darauf, dass die Betreiber alle essenziellen Sicherheitsmaßnahmen einhalten und faires und sicheres Spielen gewährleisten können.

Sichere Zahlungsoptionen

Den Casino-Spielern müssen auch seriöse Zahlungsmethode angeboten werden, die eine sichere Ein- und Auszahlung ermöglichen. Die meisten Betreiber haben dafür Kreditkarten, Prepaid, E-Wallets, Überweisung und Kryptowährungen im Portfolio. Auch die Einzahlung per Handyrechnung ist inzwischen eine beliebte Option geworden.

Fairness im Spiel

Spielautomaten und Live-Casino Spiele wie das Glücksrad müssen mit Zufallszahlengeneratoren ausgestattet sein. Zufallszahlengeneratoren oder auch RNG (Random Number Generator) genannt, garantieren, dass Online-Casinospiele rein zufällige Ergebnisse auswerfen und nichts manipuliert wurde. Ein von eCOGRA ausgestelltes Qualitätszertifikat ist immer ein Pluspunkt und garantiert die Vertrauenswürdigkeit des Casinos.

Positive Nutzerbewertungen

Wenn Sie auf neuen Online-Casino-Seiten spielen möchten, sehen Sie sich zuvor Bewertungen von Spielern an, die bereits dort die große Auswahl an Spielen genutzt haben. Doch vertrauen Sie diesen nicht zu 100 %, denn manchmal gibt es Fake-Bewertungen am Casino-Markt, um die Konkurrenz zu schwächen. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition und Ihren Menschenverstand.

Verantwortungsvolle Glücksspiel-Tools

Wenn Sie in einem Casino neu sind, dann achten Sie darauf, ob es Limiteinstellungen im Kundenkonto gibt. Wenn ja, dann nutzen Sie diese, denn damit wird das Glücksspiel-Risiko minimiert. Mögliche Einstellungen sind beispielsweise Verlust- oder Einzahlung-Limit. Zudem sollte das Casino Hilfe-Links zu Spielsucht-Organisationen wie gamcare.org.uk anbieten, für den Fall der Fälle.

SSL-Verschlüsselung

Besonders in neuen Online-Casinos wird darauf geachtet, dass es eine sichere SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer) gibt. Zu erkennen ist diese am Schlosssymbol in der Webadressleiste. Damit haben Sie eine sichere Internetverbindung und können den geschützten Datenverkehr nutzen. Unternehmen wie RapidSSL oder DigiCert bieten sichere Verschlüsselungen an.

Kundensupport

Ein Kundendienst ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass das Online-Casino seine Kunden unterstützt und bei Bedarf Hilfe anbietet. Unseriöse Spielbanken verzichten oft darauf, damit Spieler sie nicht erreichen können. Der beste Kundenservice ist, wenn es eine E-Mail-Adresse oder ein Kontaktformular gibt und einen Live-Chat, den 24/7 erreichbar ist.

Auszahlungsrichtlinien

Jeder Anbieter, der seriös ist, sollte Gewinne schnell und ohne Gebühren auszahlen. Eine Verifizierung des Spielers ist hierbei ein normaler Vorgang, um Betrug und Verwechslungen bei Auszahlungen zu vermeiden. Eine Auszahlung sollte nicht länger als höchstens sieben Tage benötigen, wobei die besten neuen Online-Casinos sofort oder innerhalb von 24 Stunden den Geldtransfer vornehmen.

Bedingungen & Konditionen

Lesen Sie sich immer die AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen), Datenschutzrichtlinien und Bonusbedingungen durch. Diese sollten durchschaubar sein und fair. Jeder Online-Casino-Bonus (Cashback Bonus, Casino Bonus ohne Einzahlung usw.) hat Bonusbedingungen, die essenziell für die spätere Auszahlung der Gewinne sind. Wer nicht alle einhält, erhält keine Gewinne. Daher sollte man beim Lesen und Einhalten genau sein.

Rangliste der sicheren Online-Casinos



Es gibt zahlreiche Online-Casinos auf der Welt, die eine fantastische Spielauswahl an Online Slots und Live-Casino-Spielen sowie Boni haben. Die Auswahl kann sehr schwerfallen, besonders, wenn man als Spieler noch unerfahren ist. Wichtig ist die gute Spieleauswahl, noch wichtiger aber die Sicherheitsmaßnahmen und die verfügbare Lizenz. Hier ein paar der neuen Online-Casinos:

Die Wichtigkeit der Recherche

Bevor Sie Ihr Lieblings-Casino wählen, sollten Sie all diesen Punkten auf den Grund gehen und darauf achten, dass Sie ein lizenziertes und seriöses Online-Casino besuchen. Wer nicht darauf achtet, kann einem Betrug zum Opfer fallen. Mögliche Folgen sind bspw. Adressenverkauf des Neukunden, Spam-Nachrichten, keine Auszahlung von Gewinnen usw. Diese unseriöse Online-Casinos können Spieler mit fantastischen Bonus-Aktionen und VIP-Programm-Belohnungen locken, um mehr Kunden zu erhalten. Leider sprechen einige darauf an, ohne sich zuvor über das Online-Casino genau zu informieren. Die Folgen können dann sehr enttäuschend sein, was man sich mit einer guten Recherche ersparen kann!

Fazit

Ein sicheres Online-Casino zu erkennen, ist für Spieler sehr wichtig, da man nicht nur seine Identität preisgibt, sondern auch Zahlungen im Internet abwickelt. Die Seriosität des Glücksspiels ist also essenziell und um die Sicherheit der Glücksspieler zu wahren. Achten Sie immer auf diese Sicherheitsmerkmale, dann ist Ihnen ein spaßiger Casino-Aufenthalt sicher.

Informationen wurden von der Chefredakteurin des Portals Smartbonus.at, Margaret Kimel, zur Verfügung gestellt.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Sind alle Online-Casinos mit Lizenzen sicher?

I.d.R. sind sie sicher, dennoch sollten Sie auf weitere Sicherheitsmaßnahmen achten wie Datenschutz, SSL-Verschlüsselung usw. Die Lizenz zeigt Ihnen aber, dass der Betreiber regelmäßig kontrolliert wird und sich an Regel zum Spielerschutz halten muss.

Was sind einige häufige Anzeichen für betrügerische Online-Casinos?

Beispielsweise werden Bonus-Aktionen mit zu viel zu hohen Umsatzbedingungen vergeben oder man erhält ständig Spam-Mails. Auch Schwierigkeiten bei der Auszahlung können ein Anzeichen für unseriöse Machenschaften sein.

Kann ich Online-Casino-Bewertungen vertrauen?

Man darf diesen Bewertungen nicht zu 100 % vertrauen, aber man sollte sich die Punkte, die bemängelt werden, genau ansehen. Manchmal gibt es Fake-Profil von der Konkurrenz, um den Mitbewerber schlechtzumachen, deshalb sollte man die Angaben immer überprüfen.

Sind meine persönlichen Daten in Online-Casinos sicher?

Wenn Sie in einem lizenzierten Online-Casino spielen, dann sollten Ihre Daten sicher sein. Diese Betreiber verpflichten sich zum Datenschutz, was von der Behörde vorgegeben wird.

Was sollte ich tun, wenn ich ein Online-Casino des Betrugs verdächtige?

Melden Sie das der zuständigen Lizenzbehörde. Oftmals gibt es sogar eigene Beschwerde-Links auf der Casino-Website, ganz unten.