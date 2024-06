So mutieren Sie zum „Black Jack“-Meister

Ihr nächster Besuch im Casino Baden-Baden steht an und dieses Mal möchten Sie von Anfang an perfekt vorbereitet sein.

Üben Sie vorab online und werden Sie zum Meister in Black Jack.

Black Jack ist ein einfaches Kartenspiel, das leicht zu erlernen ist. Wer die Grundlagen beherrscht, ist allerdings noch lange kein Profi auf seinem Gebiet. Durchaus handelt es sich um einen Klassiker, in den Spieler eingreifen können. Auf einen Blick müssen Sie erkennen, ob sich noch weitere Karten lohnen oder ob andere Maßnahmen erforderlich sind. Dieser Blick für das Wesentliche kommt erst mit der Zeit. Deswegen sollten Sie Ihre Skills regelmäßig trainieren.

Täglich üben macht Sie zum Meister

Jeder Profi hat klein angefangen. Es ist wichtig, sich von Anfang an mit der Materie zu beschäftigen. Im ersten Schritt lernen Sie die Grundregeln des Black Jacks. Dazu zählen die Kartenwerte, die Bedeutung der Karten und die Zusatzfunktionen, die das Spiel mit sich bringt. Auf die Spielregeln an sich möchten wir hier nicht eingehen, weil es verschiedene Versionen gibt. Suchen Sie sich von Anfang an eine Variante aus, die populär ist und auch in vielen klassischen Casinos angeboten wird.

Ein guter Spieler kann die Karten auf einen Blick addieren und kennt die grundlegenden Strategien zum Erfolg. Wir empfehlen Ihnen von Anfang an, auf eine „Black Jack“-Tabelle zu setzen. Auf dieser finden Sie horizontal die Punkte des Dealers und vertikal die Punkte des Spielers, sprich von Ihnen.

Dort, wo sich die beiden Punkte kreuzen, befinden sich verschiedene Anweisungen wie Hit, Stand, Split usw. Diese Tabellen wurden von Profis entwickelt und dürfen offiziell im Casino verwendet werden. Teilweise werden diese sogar am Eingang ausgeteilt. An dieser Stelle geben wir Ihnen allerdings den Tipp, bringen Sie Ihre eigene Tabelle mit. Manche sind veraltet.

Nutzen Sie den Demomodus der Online-Casinos

Black Jack können Sie theoretisch selbst mit Spielkarten spielen und üben. Allerdings macht es mehr Spaß, wenn Sie direkt gegen einen Computer oder im Live-Casino spielen. Beste Blackjack-Casinos in Deutschland ermöglichen es, dass Sie Ihre Skills täglich trainieren und auf Wunsch sogar im Demomodus. Sie müssen kein Echtgeld investieren. Loggen Sie sich ein, starten Sie Ihr Black Jack-Spiel und üben Sie so lange, bis Sie sich fit fühlen. Wie Sie sehen, müssen Sie kein Landcasino besuchen, um zum Profi zu mutieren. Im Gegenteil: Vereinen Sie beide Welten und profitieren Sie davon.

Achtung: Kartenzählen ist im Casino verpönt

An dieser Stelle möchten wir Sie vor einer bestimmten Strategie warnen, die sich Kartenzählen nennt. Diese ist beliebt bei echten „Black Jack“-Profis, allerdings wird diese Taktik nicht gerne im Casino gesehen. Wer dabei erwischt wird, kann Hausverbot erhalten. Wer sich dafür interessiert, findet im World Wide Web genügend Informationen. Online lässt sich diese Strategie leider nicht einsetzen, weil man Einblick in den Kartenschuh benötigt. Wer diesen Trick trotz aller Warnungen anwenden will, sollte sich ein gutes Pokerface zulegen. Nur wer so zählen kann, ohne sich zu outen, hat bei dieser Strategie nichts zu befürchten.