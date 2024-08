Sommerakademie Karlsruhe 2024

Während der „Sommerakademie“ werden die Ateliers auf dem Kreativpark Alter Schlachthof zum fünften Mal zu Orten der Beschäftigung mit den unterschiedlichsten künstlerischen und kunsthandwerklichen Disziplinen.

Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Anfänger wie Fortgeschrittene und umfasst Malerei, experimentelles Zeichnen, Siebdruck, Bildhauerei, Aluguss, 3D-Druck, Fotografie, Steinbildhauerei und Aquarell-Mixed-Media. Die Kursdauer von fünf Tagen bietet die Möglichkeit, sich konzentriert einem Thema zu widmen; in den unterschiedlichen Kursbereichen können die Teilnehmer ihre Kenntnisse vertiefen oder aber neue Interessensgebiete austesten. Erfahrene Dozenten vermitteln ein praktisches wie theoretisches Fundament und begleiten mit ihrer großen Erfahrung.

Am Fr, 30.8. präsentieren die Teilnehmer dann von 15 bis 17 Uhr ihre Wochenergebnisse in der Fleischmarkthalle bei freiem Eintritt. Vor den Ateliers kommen alle beim gemeinsamen Lunch zusammen; mittwochs wird ein kostenloses Mittagessen an einer 80-Personen-Tafel aufgetischt. Die „Sommerakademie“-Initiatoren Angelika Steininger und Holger Fitterer kochen außerdem für die Workshopteilnehmer in ihrer Kunstschule Raumzwei. -pat