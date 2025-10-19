Was macht einen gelungenen Songtext aus?

Was kann ich tun, damit mein Text nicht flach wirkt? Wie kann ich die Songelemente optimal einsetzen? Und wie erreiche ich, dass Musik und Text perfekt harmonieren?

Diese Fragen beantwortet der kostenpflichtige Popnetz-Ganztagesworkshop „Songtexte schreiben“, ob auf Englisch oder Deutsch. Der theoretische Input von Songtexterin Ilona Boraud wird anschließend in praktischen Übungen ausprobiert.

Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeld. bei Jochen Werner (j.werner@stja.de). -pat