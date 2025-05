Sprachkurse @ VHS Karlsruhe

Salut, Hello, Hola, Ciao, Hej, Merhaba und Szia! An der VHS Karlsruhe kann man aus rund 40 Sprachkursen wählen und bald schon mehr als nur „Hallo“ sagen.

Sprachen eröffnen neue Horizonte, verbinden Menschen und lassen die Welt mit anderen Augen sehen. Zur Sommer- und Urlaubszeit ist ein Sprachkurs immer eine gute Möglichkeit, gezielt seine Kenntnisse aufzufrischen, bevor es auf Reisen geht. Wer für den Urlaub Grundlagen vertiefen will, kann in Kursen und Kompaktwochen die wichtigsten Redewendungen üben, die man im Alltag so braucht: nach dem Weg fragen, bei der Kontaktaufnahme, im Hotel und Restaurant, beim Einkaufen.

So bekommt man in kurzer Zeit einen guten Einblick in die Sprache und Tipps für die Reise – online, vor Ort oder flexibel (Englisch B1/B2 Kompaktwoche ab 2.6., Kursnr. 252-75390; Französisch A2/B1 „Bon voyage“ ab 25.6., Kursnr. 252-76280; Italienisch A2/B1 Kompaktwoche ab 10.6., Kursnr. 252-77300; „Spanisch A1 für die Reise“ ab 26.6., Kursnr. 252-78003; „Schwedisch A1 für die Reise“ ab 28.6., Kursnr. 252-79770). -pat