Dieses zentral in Karlsruhe gelegene allgemeinbildende Gymnasium für Mädchen bietet rund 500 Schülerinnen eine moderne Lernumgebung, in der junge Menschen zu verantwortungsbewussten und selbstständigen Persönlichkeiten heranwachsen können.

Mit offenen, auf die Anforderungen des 21. Jh. ausgerichteten Lernformen und der gezielten Förderung der 4K-Kompetenzen Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken und Kollaboration. Als zertifizierte Fairtrade-Schule und Vorreiter in Sachen Umweltschutz ist das St.-Dominikus-Gymnasium in besonderer Weise der Bewahrung der Schöpfung verpflichtet, wobei christliche Werte und Traditionen hier neu gedacht und in den Schulalltag integriert werden.

Valentin Schneider, seit dem Schuljahr 2024/25 neuer Leiter, freut sich darauf, „mit einem engagierten Kollegium und aufgeschlossenen Schülerinnen Schule anders zu denken und zu gestalten. Unser Schulträger, die Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg, ermöglicht es, diverse Ideen umzusetzen“. Ein breites Angebot an AGs vom Kammerchor über Töpfern bis Instagram oder Robotik und eine flexible Nachmittagsbetreuung für die Klassen fünf bis sieben ergänzen das schulische Angebot; auch auf Beratung (u.a. Schulseelsorge u. sozialpädagogische Begleitung) sowie individuelle Förderung wird viel Wert gelegt. Durch die regelmäßige Zusammenarbeit mit den umliegenden (Hoch-)Schulen bekommen die Jugendlichen vielfältige Einblicke in Beruf und Studium – insbesondere im Naturwissenschaftlichen.

Mehr Infos beim „Offenen Advent“-Basar für den guten Zweck (Fr, 29.11., 15 Uhr) mit Mitmachaktionen für angehende Schülerinnen, musikalischen Darbietungen und Gesprächsangeboten von Eltern für Eltern. Zum Vormerken: das Weihnachtskonzert (Do, 12.12., 19 Uhr, Christuskirche) mit den St.-Dominikus-Gymnasiums-Chören. -pat