Wer ein ruhiges Plätzchen zum Lernen oder Arbeiten in gemütlicher Atmosphäre zwischen dem Wissen der Weltsucht, ist in den Häusern der Stadtbibliothek Karlsruhe genau richtig.

In den Standorten in der Innenstadt und den Stadtteilen gibt es neben dem riesigen Angebot an Sachliteratur, Lernhilfen oder Sprachkursen zur persönlichen, beruflichen oder schulischen Weiterbildung auch freies WLAN, ein Lesecafé mit Kaffeeautomat sowie PC-Plätze mit Internetzugang und Office-Programmen. Um die Räume und die Medien vor Ort zu nutzen, ist kein Bibliotheksausweis notwendig. Die Stadtbibliothek versteht sich als Treffpunkt, Infozentrale und Bildungsort für alle.

Mit einem Bibliotheksausweis, der bis zum Alter von 18 Jahren kostenlos ist, kann man aber neben der Ausleihe aller Medien zahlreiche weitere digitale Angebote nutzen: In der digitalen Bibliothek „Onleihe“ finden sich z.B. über 16.000 E-Learning-Kurse. Darüber hinaus kann auf Online-Enzyklopädien, Presse aus aller Welt, das Statistikportal „Statista“ oder das Serious Game „Exit The Fake“ von Brockhaus zugegriffen werden. Ob für die Arbeit, Schule oder das Studium – in der Stadtbibliothek gibt es Lese-, Seh- und Hörstoff für alle Lebenslagen und jeden Bedarf. -rw