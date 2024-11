2022 tauscht Stefanie Sargnagel widerstrebend das bequeme Wiener Sofa gegen ein Flugticket in die USA.

In Iowa soll sie an einem College mitten im Nirgendwo Creative Writing unterrichten. In der Kleinstadt Grinnell mit ihren 8.000 Einwohnern gibt es außer endlosen Maisfeldern: nichts. Mit von der Partie ist Musiklegende Christiane Rösinger und gemeinsam machen die beiden sich auf, dieses Nichts zu erkunden. Sie finden übergewichtige freundliche Einheimische, traditionelle Geschlechterrollen, Riesensupermärkte, unglaubliche Würstchen und ein Glas voller eingelegter Truthahnmägen.

Sarkastisch, schonungslos ehrlich und doch voll Sympathie bringt „Iowa – Ein Ausflug nach Amerika“ die ländlichen Staaten nahe. Stefanie Sargnagel, geb. 1986, studierte in der von Daniel Richter angeleiteten Klasse der Kunstakademie Wien eigentlich Malerei, ist aber seit 2016 freie Autorin, nachdem sie den Publikumspreis beim „Ingeborg-Bachmann-Preis“ erhielt. -rw