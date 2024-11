Was bleibt, als zu fliehen, wenn Kinder plötzlich allergisch auf Erwachsene reagieren, Eltern ihre Kinder vergessen, wenn Hunde ihre Herren anfallen und die Natur des Menschen überdrüssig ist?

Pflegekraft Aria und Kollegin Marion retten 15 Kinder aus der vom Untergang gezeichneten Stadt und versuchen die letzten Wochen in einem ehemaligen Badehotel würdevoll zu bestehen. Doch den Bewohnern von Einstadt und den Cowboys rund um Imre Brandt sind sie ein Dorn im Auge. Als Aria „Das dünne Pferd“ am Strand entdeckt und es bergen will, geht es plötzlich um alles...

Stefanie vor Schulte, geb. 1974 in Hannover, wurde 2021 mit dem „Mara-Cassens-Preis“ für das beste deutschsprachige Debüt ausgezeichnet. -rw