Sten Nadolny

Bildung & Wissen // Artikel vom 29.10.2025

Sten Nadolny (Foto: Ekko von Schwichow)

Mit seiner „Herbstgeschichte“ hat Sten Nadolny („Die Entdeckung der Langsamkeit“) einen klugen und hintersinnigen Roman über lange Freundschaften, tiefe Versehrungen und die Kraft des Erzählens geschrieben.

Schauspieler Bruno und sein Schriftstellerfreund Michael begleiten fürsorglich die offenbar vor etwas fliehende junge Kunststudentin Marietta nach Venedig, wo sie einfach verschwindet. Erst Jahre später begegnet Michael auf einer Lesung der traumatisierten Frau wieder… -pat

Mi, 29.10., 19.30 Uhr, Eventfabrik Durlach, Karlsruhe (Stephanus-Koop)

WEITERE WISSEN & BUCH-ARTIKEL

Aroha-Liebe

Aroha-Liebe

Bildung & Wissen // Artikel vom 05.11.2025

In der Sprache der neuseeländischen Māori bedeutet Aroha Liebe.

Robert Betz (Foto: Katharina Kraus)

Robert Betz

Bildung & Wissen // Artikel vom 28.10.2025

„Dein Weg zur wahrhaftigen Selbstliebe – Mit Mut zur Veränderung deine Wahrheit leben“ überschreibt Robert Betz seinen Vortrag, der darauf abzielt, eine neue Einstellung und Beziehung zu sich selbst zu finden, das Selbstwertgefühl zu stärken und mit diesem positiven Selbstbewusstsein eine bessere Beziehung zu sich und anderen aufzubauen.

HKA (Foto: Magali Hauser)

Hochschule Karlsruhe: Probestudium & Campustag

Bildung & Wissen // Artikel vom 27.10.2025

Was erwartet mich im Studium?

Hogwarts Library Halloween Night

Horrorwoche

Bildung & Wissen // Artikel vom 24.10.2025

Als Auftakt der „Horrorwoche“ zum „Tag der Bibliotheken“ (Fr, 24.10.) widmet sich die Quiznacht „Bier & Besserwissen Vol. II“ (18-21 Uhr, Zentrale im Neuen Ständehaus) den Geistern, Hexen und Bösewichten.

Kristine Bilkau (Foto: Julia Schwendner)

Kristine Bilkau

Bildung & Wissen // Artikel vom 22.10.2025

Ausgezeichnet mit dem „Preis der Leipziger Buchmesse“ 2025 wurde Kristine Bilkaus Mutter-Tochter-Beziehungsroman „Halbinsel“.

