Sten Nadolny
Bildung & Wissen // Artikel vom 29.10.2025
Mit seiner „Herbstgeschichte“ hat Sten Nadolny („Die Entdeckung der Langsamkeit“) einen klugen und hintersinnigen Roman über lange Freundschaften, tiefe Versehrungen und die Kraft des Erzählens geschrieben.
Schauspieler Bruno und sein Schriftstellerfreund Michael begleiten fürsorglich die offenbar vor etwas fliehende junge Kunststudentin Marietta nach Venedig, wo sie einfach verschwindet. Erst Jahre später begegnet Michael auf einer Lesung der traumatisierten Frau wieder… -pat
Mi, 29.10., 19.30 Uhr, Eventfabrik Durlach, Karlsruhe (Stephanus-Koop)
