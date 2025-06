Stiftung Forum Recht: Tag der offenen Tür 2025

Den „Rechtsstaat erleben“ kann man seit 2022 bei der Stiftung Forum Recht mit Sitz in Karlsruhe.

Über ihre Angebote informiert der Tag der offenen Tür: Highlights sind Rundgänge durch die Stiftungsräume, eine Kurzversion des jeden zweiten Donnerstag im Monat stattfindenden zweistündigen und drei Kilometer langen barrierearmen Karlsruhe-Rundgangs „Recht stadtlich!“ (Do, 12.6., 17-19 Uhr, 10.7./14.8./11.9./9.10., Treffpunkt: Tourist-Info, Kaiserstr. 72-74, kosten- u. anmeldefrei) entlang der Herrenstr. bis zum Bundesgerichtshof sowie eine Schnupperversion des neuen Formats „Forum Recht im Dialog“ mit Stiftungsdirektor Cord Brügmann und Gästen aus Recht, Kultureinrichtungen und dem Bildungswesen: Zum Auftakt der After-Work-Reihe kommt ZKM-Direktor Alistair Hudson, der u.a. erläutert, welche Gemeinsamkeiten es zwischen ZKM und der Stiftung Forum Recht gibt, ob Kunst den Zugang zu Recht erweitern kann und welche Bedeutung ein funktionierendes Rechtssystem für die Kunstproduktion hat (Mi, 21.5., 17.30 Uhr, Eintritt frei). Außerdem gibt’s am Tag der offenen Tür Kreativangebote für Kinder, einen zu lösenden Rechtsfall, Podcasts, die Baupläne der Stiftung und Gelegenheit, den Förderverein kennenzulernen.

Draußen ist in einer exklusiven Preview die neue Pop-up-Ausstellung „Recht. Spielregeln des Alltags“ zu sehen, bevor sie am Di, 1.7. für einen Monat in den Hbf. wandert. Den Abschluss des Programms bildet ein Quizabend (18.30-20 Uhr) mit Fragen rund ums Recht und den Rechtsstaat, das Recht in der Popkultur und die Karlsruher Stadtgeschichte. Mit der Stiftung Forum Recht bietet die Städtische Galerie außerdem eine Tandemführung durch die Ausstellung „Gute Aussichten – Junge deutsche Fotografie 2023/24“ zum Thema „Recht und Kunst“ an (Do, 26.6., 18-19 Uhr). -pat