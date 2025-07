„Wie völkisches Denken den Rechtsstaat angreift“, diskutiert die Stiftung Forum Recht bei ihrer interaktiven Gesprächsreihe „Let’s Talk About Recht“, wenn Persönlichkeiten vom Fach aus ihrem Arbeitsalltag berichten.

Über „Die extreme Rechte und das Recht“ sprechen Uwe Puschner (Professor für Neuere Geschichte am Friedrich-Meinecke-Institut, Freie Universität Berlin) und Alexander Thiele (Professor für Staatstheorie und Öffentliches Recht, BSP Business & Law School Berlin). Auch das Publikum kann sich mit Fragen einbringen (Mi, 10.9., 19 Uhr).

Wo man im Stadtbild neben BGH und BVG noch so in Kontakt mit dem Recht kommt, zeigt sich allmonatlich am zweiten Donnerstag beim ebenfalls kostenlosen und anmeldefreien Rundgang „Recht stadtlich!“ (14.8./11.9./9.10., 17-19 Uhr). Zum ersten Mal ist die Stiftung bei der „Kamuna“ (Sa, 2.8., s. sep. Tipp) vertreten – mit der danach in den Heidelberger Hauptbahnhof (bis 28.8.) abwandernden Pop-up-Ausstellung „Recht – Spielregeln des Alltags“ (bis 3.8., Hbf.) sowie einem Programm in den Stiftungs-Räumen (Karlstr. 45 a). -pat