Das neue Forum am KIT stellt sich an einem „Festlichen Abend zur Neuausrichtung“ nach der im Oktober erfolgten Umbenennung des „Zentrums für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale“ (ZAK) in „Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft“ (Forum) vor.

Seine wissenschaftliche Leiterin Senja Post, Professorin für Wissenschaftskommunikation, geht darauf mit ihrem Vortrag „Wissenschaft als Korrektiv in der Wahrheitskrise? Herausforderungen, Voraussetzungen und Möglichkeiten“ ein, kommentiert von Kommunikationswissenschaftler Harmut Wessler. Im Anschluss Stehempfang und Posterausstellung mit Infoständen im Foyer (Do, 13.2., 18 Uhr, Atrium im Informatikom, Geb. 50.19, KIT-Campus Süd, Adenauerring 12). Bis dahin beschäftigt sich die Vortragsreihe „Colloquium Fundamentale“ mit der Frage „Zwischen Allgemeinbildung und Technikreflexion?“: Im Vorfeld des 200. KIT-Jubiläums 2025 widmet sich die Podiumsdiskussion „Vergangenheit und Zukunft der Geisteswissenschaften an Technischen Universitäten“ (Do, 12.12., 18 Uhr, NTI-Hörsaal, Geb. 30.10, KIT-Campus Süd, Engesserstr. 5). „Zwischenmenschliche Beziehungen im Digitalzeitalter“ zwischen Onlinemeetings, Chatbots und KI-Modellen ist dann Thema eines öffentlichen Vortrags mit Dr. Phillipe Merz von der Thales-Akademie (Do, 16.1., 18 Uhr, Atrium im Informatikom). Und wie ökologische Anforderungen, Energieeffizienz und Lebensqualität die Mobilität der Zukunft beeinflussen oder welche neuen Technologien den Transport revolutionieren können, erläutern Forscher bei „KIT im Rathaus: Das KIT-Zentrum Mobilitätssysteme stellt sich vor“ (Mo, 3.2., 18.30 Uhr, Bürgersaal, Eintritt frei). -pat