SWR-Bestenliste

Bildung & Wissen // Artikel vom 16.12.2025

Carsten Otte spricht mit den Literaturkritikern Daniela Strigl, Beate Tröger und Hubert Winkels über die Neuerscheinungen 2025.

Es lesen Isabelle Demey und Sebastian Mirow. -pat

Di, 16.12., 19 Uhr, Literaturhaus im Prinz-Max-Palais, Karlsruhe (Stephanus-Koop)

