SWR-Bestenliste
Bildung & Wissen // Artikel vom 16.12.2025
Carsten Otte spricht mit den Literaturkritikern Daniela Strigl, Beate Tröger und Hubert Winkels über die Neuerscheinungen 2025.
Es lesen Isabelle Demey und Sebastian Mirow. -pat
Di, 16.12., 19 Uhr, Literaturhaus im Prinz-Max-Palais, Karlsruhe (Stephanus-Koop)
