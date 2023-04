Tech-Shuttle 2023

Informatik-Newbees wie auch alte Hasen erfahren Insights aus erster Hand über Künstliche Intelligenz, Big Data, Blockchain oder das Internet Of Things, wenn die Tech-Shuttle-Busse wieder durch Karlsruhe rollen.

Bei der Konferenz im Co-Working-Space Steamwork von Good Spaces finden Panels, Vorträge und Workshops rund um technische Innovationen, Entwicklungsmethoden, New Work und Nachhaltigkeit statt. Von hier aus starten die auf 120 Plätze limitierten Bustouren zu IT-Unternehmen der Technologie-Region Karlsruhe wie CAS Software, Cyber Forum, dm Tech, Conet ISB, ITscope, Jamit Labs, United Internet oder Wibu-Systems, wo Fachleute Einblicke hinter die Kulissen gewähren und den direkten Austausch mit ihren MitarbeiterInnen ermöglichen.

Im Vortragsprogramm sprechen u.a. Moritz Gabriel (dm Tech, „One Login To Rule Them All: Wie Single Sign-On das Passwort-Chaos beseitigt“), Artur Felic (CAS, „Augmented Intelligence im B2B-Bereich“), Alina Asparuk und Dominik Nunnenmann (Cyber Forum, „Der Fachkräftemangel und was du daraus machen kannst!“), Adriane Hartmann-Heeder (1&1, „Information Security And Security Awareness“) und Jan Welslau (Wibu, „Agile Infrastrukturentwicklung: Wie Terraform und Infrastructure As Code die Bereitstellung und Automatisierung von Testumgebungen revolutionieren“).

Die Teilnahme ist kostenfrei, Platzreservierung erforderlich unter techshuttlekarlsruhe.eventbrite.de. -pat