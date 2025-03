Zeit ist unser knappstes Gut.

Dabei haben wir heute objektiv betrachtet mehr davon als je zuvor: Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken. In ihrem Buch „Alle Zeit: Eine Frage von Macht und Freiheit“ problematisiert Teresa Bücker den Umgang mit dieser Ressource, setzt sie in Kontext mit Gerechtigkeits- und Machtfragen und entwirft eine Vision für eine neue Zeitkultur, die für mehr Gerechtigkeit, Lebensqualität und gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen könnte. Lesung mit Diskussionsrunde. Anmeld.: www.fes.de/ink/alle-zeit-2025. -pat