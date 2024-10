Nachdem Dirk „Diggen“ Jora „Tschüss“ gesagt hat, gab der wohnungslose Straßensänger Tex Brasket auf der Single „Komm schon klar“ seinen eindrucksvollen Slime-Einstand!

Mit kraftvoller Stimme und den Lyrics, die allesamt seiner Feder entsprangen, verhilft er der Deutschpunkband nach 42 Bandjahren 2022 zum aufregendsten Album ihrer Karriere, ohne ihre „Bullenschweine“-Trademarks zu verleugnen: „Zwei“ landet auf Platz sieben der Albumcharts!

Wie er von Geburt in ein schwieriges texanisches Elternhaus an positiv auf diverse Drogen getestet weder durch Adoption noch Deutschlandumzug und Schulzeit in der bayrischen Provinz Gewalt und Sucht entkommt, 2016 in Berlin-Neukölln neustarten will und nach Dummheiten und verwehrten Chancen mit Schlafsack, einer Handvoll Kleidungsstücken und seiner Gitarre auf der Straße landet, erzählt Tex Brasket in „Dreck und Glitzer – Eine Geschichte über den Dreck da draußen“. -pat