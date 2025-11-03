Hier dreht sich im wörtlichen Sinn alles um Ton.

Im Keramikatelier The Beauty School bietet das Künstlerduo Koch & James alias Andreea-Sorina Koch und Joe Krasean seine Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Wer Lust hat, das Arbeiten an der Drehscheibe oder freies Modellieren auszuprobieren, findet hier den passenden Rahmen.

Auf dem Wochenplan stehen der „Basiskurs: Ton & Drehscheibe“ (Mo+Mi, 19-22 Uhr) und ein „Keramik-Schnupperkurs“ (Do, 18-21 Uhr) und für Kinder die „Keramikwerkstatt“ (Di, 15.30-17 Uhr, ab zehn Jahren) sowie „Spaß mit Ton“ (Fr, 15.30-16.30 Uhr, sechs bis zehn Jahre); einmal pro Monat findet der Wochenendkurs „Weekend-Wheel“ (Sa+So, 10-13 Uhr) statt.

Außerdem gibt es Gruppenangebote, sei es der „Kindergeburtstag im Keramikstudio“, „Keramik-Events für Erwachsene“ oder „Firmenevents & Teambuilding“. Im Dezember öffnet das Atelier zusätzlich seine Türen für einen Weihnachtsverkauf mit handgefertigten Unikaten aus eigener Produktion. -pat