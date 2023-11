THG-Prämie für Ladesäulen beantragen

Deutschland hat sich verpflichtet, bis Mitte dieses Jahrhunderts klimaneutral zu wirtschaften.

Damit dieses Ziel erreicht wird, treffen die Regierenden schon heute Maßnahmen. Eine davon ist die THG-Quote (Treibhausgasminderungsquote). Sie wird in Form einer jährlichen Prämie an Unternehmen und Marktteilnehmer ausgezahlt, die für ihre Produkte und Dienstleistungen keinen nennenswerten Ausstoß an CO2 verursachen.

Bis Ende 2021 kamen vor allem die großen Versorgungsunternehmen in den Genuss der THG-Prämie. Ihnen gelingt es aufgrund des deutschen grünen Energiemixes, ihre Quote nicht auszuschöpfen. Seit 2022 können auch Halter von vollelektrisch angetriebenen Fahrzeugen die THG-Quote beantragen. Seit Kurzem ist es unter Berücksichtigung einiger Vorgaben möglich, die THG-Prämie für Ladesäulen zu requirieren. Ziel dieses Geldsegens ist es, den flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität zu beschleunigen.

Was wird unter der THG-Quote verstanden

Deutschland als Hochindustrieland ist einer der weltweit größten Emittenten von Treibhausgasen, die für den Klimawandel verantwortlich gemacht werden. Daher werden mehr und mehr Maßnahmen erlassen, mit denen dieser Ausstoß begrenzt werden kann. Die THG-Quote ist ein politisches Instrument, das im Verkehrssektor wirkt. Dieser ist für etwa ein Viertel der gesamten Emissionen hierzulande verantwortlich.

Hinter der THG-Quote steckt die Idee, dass große Treibhausgasemittenten wie die Konzerne aus der Mineralölindustrie jährlich einen steigenden Prozentsatz ihrer Produkte nachhaltig und klimaneutral herstellen sollen. Derzeit beläuft sich diese Quote auf acht Prozent, bis 2030 steigt sie auf 25 Prozent an. Unternehmen, die dieses Ziel nicht erreichen, werden mit Strafzahlungen konfrontiert.

Es ist absehbar, dass diese Zahlen von den meisten Mineralölkonzernen nicht erreicht werden. Den Unternehmen wird mit der THG-Quote eine Möglichkeit eingeräumt, die Strafzahlungen auf legalem Wege zu vermeiden, indem sie Zertifikate von Marktteilnehmern kaufen, die ihre Quote nicht ausschöpfen. Diese Firmen und Privatleute wiederum profitieren über die THG-Prämie davon, dass sie nachhaltig wirtschaften.

Welche Ziele sollen mit der THG-Quote erreicht werden?

Die THG-Quote wurde 2015 eingeführt. Allerdings hat sie erst seit knapp zwei Jahren Fahrt aufgenommen, seit sie für breite Bevölkerungsschichten zugänglich ist. Im Einzelnen verfolgt Berlin mit der Maßnahme die folgenden Ziele:

Allgemeine Reduzierung des hohen Verkehrsaufkommens

Verteuerung fossiler Antriebsformen

Verbilligung der E-Mobilität

Verlagerung des Transports und Individualverkehrs auf die Schiene

Schneller Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur

Wie wird die THG-Prämie finanziert?

Im Gegensatz zu den Prämien, die beim Kauf eines E-Autos gezahlt werden, ist die THG-Quote keine staatliche Fördermaßnahme. Dieser Umstand ist dahingehend bemerkenswert, dass für die Prämienzahlungen keine Steuergelder in die Hand genommen werden. Die THG-Quote wird ausschließlich von den Unternehmen finanziert, die fossile Treibstoffe herstellen.

Wer kann die THG-Quote beantragen?

Die Prämie steht jedem Halter eines E-Fahrzeuges zu. Einzige Bedingung dabei ist, dass das Fahrzeug ausschließlich elektrisch angetrieben wird. Hybride Antriebsarten fallen aus der Regelung heraus.

Seit Kurzem zählen auch Betreiber von Ladestationen zu den Begünstigten. Zumindest dann, wenn die Anlage der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Fuhrparkbetreiber, die ihre Flotte elektrifizieren möchten, profitieren dabei doppelt von der THG-Quote. Zum einen erhalten sie die THG-Prämie für jeden einzelnen Dienstwagen. Zum anderen verdienen sie, wenn sie Ladepunkte einrichten.

THG-Prämie für Ladesäule sichern – so ist vorzugehen

Grundsätzlich ist es so, dass die THG-Prämie nur über spezialisierte Vermittlungsunternehmen beziehungsweise Quotenhändler beantragt werden kann. Damit soll ein übermäßiger administrativer Aufwand vermieden werden.

Im vereinfachten Verfahren bündeln die Händler die Anträge ihrer Kunden und leiten sie an das für den Quotenhandel verantwortliche Bundesumweltamt weiter. Dort werden sie geprüft und im Falle einer Berechtigung stellt das Amt ein Zertifikat über die Anlage aus. Die Zertifikate werden den Quotenhändlern zugeschickt, die sie an die Konzerne verkaufen. Sobald die quotenpflichtigen Unternehmen bezahlt habe, leiten die Vermittler die Gelder anteilsmäßig an ihre Kunden weiter, wobei sie eine Provision einbehalten.