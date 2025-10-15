Timo Blunck

Der 1962 geborene Musiker, Komponist, Produzent und Autor war ab ’81 Bassist der international erfolgreichen Avantgarde-Pop-Band Palais Schaumburg („Wir bauen eine Stadt“), ist mit den zeitgleich gegründeten Die Zimmermänner immer noch aktiv und hat in HH und Berlin eine Firma, die Musik für Events, Filme und Werbung produziert.

Seinem Romandebüt „Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern?“, zu dem auch ein Soloalbum erschien, folgte der Roman „Die Optimistin“ (2021).

Hier liest er aus seinem neuen Band „Ein kleines Lied über das Sterben“: Tom Mangold war einst ein erfolgreicher Mordermittler, heute dümpelt er – ständig auf Koks – vor sich hin und arbeitet als Hundefänger in einer Laubenkolonie… -rw