Tipps für mehr Ruhe im Leben: Endlich ankommen!

Die schnelllebige Gesellschaft sowie der zunehmende gesellschaftliche Druck stellen viele Menschen vor immer größer werdende Herausforderungen.

Der Wunsch nach Ruhe und Erholung wächst. Nach einem stressigen und anstrengenden Tag ist das aber leichter gesagt als getan. Zahlreiche Menschen haben Schwierigkeiten damit, am Abend abzuschalten oder zur Ruhe zu kommen. Insbesondere liegt dies an den unzähligen Eindrücken sowie den zunehmenden Verpflichtungen. Stress und Hektik machen uns Menschen aber nicht nur krank, sie haben diverse negative Einflüsse auf unser Leben. Doch wie kommen wir in den Genuss der Entschleunigung und was müssen wir tun, um endlich zur Ruhe zu kommen?

Erholung in den eigenen vier Wänden

Wer berufstätig ist, verbringt oftmals den Großteil des Tages außer Haus. Zu der tatsächlichen Arbeitszeit kommen Zeiten für den Hin- und Rückweg sowie für eventuelle Erledigungen oder Termine hinzu. Das führt schnell dazu, dass wir bis zu zwölf Stunden nicht zu Hause sind. Schlimm ist dies natürlich nicht, jedoch mangelt es häufig an Zeit für freudige Aktivitäten. Überdies kommen viele Menschen mit der Hausarbeit nicht mehr hinterher. Diese Aufgaben werden auf das Wochenende verschoben, obwohl wir die freie Zeit nutzen sollten, um uns zu entspannen und zu erholen.

Entschleunigung finden wir, wenn wir uns unseren Tagesablauf einmal genauer anschauen. Meist können wir unterschiedliche Veränderungen und Optimierungen vornehmen. Diese tragen dazu bei, dass wir mehr Freizeit haben. Die Hausarbeit ist natürlich ebenfalls wichtig, jedoch können wir diese in kleineren Schritten erledigen. Schaffen wir jeden Tag ein wenig, dann kommen wir rasch in den Genuss einer ordentlichen Wohnung, in der es sich hervorragend erholen und entspannen lässt. Neben der Ordnung spielt die Einrichtung eine große Rolle. Erholung finden wir nur an den Orten, an denen wir uns wohlfühlen. Gefällt uns die Inneneinrichtung nicht, wird es mit der Erholung schwierig.

Bedarf es einer Veränderung, dann muss diese gar nicht aufwendig oder umfangreich ausfallen. Bereits durch kleine Handgriffe können wir unser Heim in einen Ort der Erholung verwandeln. Im Vordergrund steht natürlich die Ordnung, dicht gefolgt von dem richtigen Ambiente. Das Ambiente wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Tischleuchten für ein angenehmes Ambiente bpsw. sorgen für eine entspannende und erholende Atmosphäre. Gleichzeitig spenden sie genügend Licht, damit wir am Tisch speisen, lesen oder Gesellschaftsspiele spielen können. Tischleuchten eignen sich sowohl für den Schreibtisch als auch für den Ess- oder Nachttisch. Sie stehen in unterschiedlichen Ausführungen und mit verschiedenen Leuchtmitteln zur Auswahl. Die richtige Beleuchtung kann sich positiv auf das eigene Wohlbefinden auswirken und hilft uns dabei, endlich anzukommen.

Die Rastlosigkeit beenden

Stress und Zeitdruck führen oft dazu, dass wir rastlos sind und nicht zur Ruhe kommen. Damit die Rastlosigkeit endet, müssen Veränderungen eintreten. Übermäßiger Stress lässt sich u.a. durch sportliche Aktivitäten abbauen. Eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio ist nicht notwendig, denn wir können die Kurse der VHS besuchen. Alternativ können wir uns an der frischen Luft bewegen. Ausgiebige Spaziergänge, Wanderungen oder auch das Joggen können wahre Wunder bewirken.

Entschleunigung und Entspannung finden wir aber auch im Gesundheitszentrum am Ostring. Um wirklich ankommen zu können, müssen wir den Fokus auf die schönen Dinge legen. Negativität und Stress wird es immer geben, doch sie dürfen niemals die Überhand gewinnen.