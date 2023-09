Es kostet Mühe, seine Gesundheit zu erhalten und zu verbessern.

Aber manche Menschen befolgen die Ratschläge so fanatisch, dass sie ihrer Gesundheit schaden, anstatt sie zu verbessern. Hier sind einige der weit verbreiteten Mythen über unsere Gesundheit.

Man sollte täglich mindestens acht Gläser Wasser trinken

In der Tat besteht kein Zweifel daran, dass der menschliche Körper eine bestimmte Menge an Flüssigkeit benötigt, und diese beträgt tatsächlich etwa zwei Liter, aber einige Ernährungsberater berücksichtigen nicht die Tatsache, dass Flüssigkeit in vielen Getränken und Lebensmitteln enthalten ist.

Wahrheit: Die meisten Obst- und Gemüsesorten bestehen z.B. zum größten Teil aus Wasser. Man sollte also sich nicht dazu zwingen, ausreichend Wasser zu trinken. Trinken Sie so viel, wie Ihr Körper braucht, d.h., hören Sie darauf, wie Sie sich fühlen. Achten Sie darauf, den Flüssigkeitsverlust bei heißem Wetter sowie bei erhöhter körperlicher Aktivität auszugleichen. Und denken Sie daran, dass zu viel Wasser zu Nierenproblemen führen kann.

Der Verzehr von Süßigkeiten kann zu Hyperaktivität führen

Ja, Süßigkeiten sind schnelle Kohlenhydrate, die zur Energiegewinnung genutzt werden.

Wahrheit: Es gibt jedoch keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass der Verzehr von Süßigkeiten zu einem Aktivitätsschub führt (auch nicht bei Kindern). Darüber hinaus ist erwiesen, dass Zucker, sobald er im Körper ist, die Produktion des Hormons Serotonin anregt, das eine entspannende und beruhigende Wirkung auf das Nervensystem hat. Die „süße Hyperaktivität“ ist also nichts weiter als ein Mythos.

Lesen in einem schlecht beleuchteten Raum führt zu einer Verschlechterung der Sehkraft

Alle Mütter erzählen ihren Kindern davon, ebenso wie Augenärzte ihren Patienten.

Wahrheit: Ja, das Lesen im Halbdunkel – es ist nicht sehr bequem und praktisch, aber wie sich herausstellte, hat es keine Auswirkungen auf die Sehschärfe. Andernfalls würden fast alle unsere Vorfahren eine Brille tragen und schlecht sehen, denn bevor es keine Tageslichtlampen gab, lasen alle mit dem Licht von Petroleumlampen, die natürlich keine ausreichende Beleuchtung boten. Aber in jenen fernen Zeiten (damals war das Lesen übrigens sehr, sehr beliebt) gab es nicht mehr Menschen, die an Kurzsichtigkeit litten als heute. Was die Moderne betrifft, so gibt es heute viele andere ungünstige Faktoren, die sich negativ auf das Sehvermögen auswirken können (z.B. lange Arbeit am Computer, wenn man nach einem Arbeitstag am PC auch noch Woo Casino spielt oder sich Filme anschaut, und schlechte Luftqualität).

Der Verzehr von Schokolade kann zum Auftreten von Akne führen

Tatsächlich wirkt sich die von vielen Menschen geliebte Süßigkeit in keiner Weise auf den Zustand der Haut aus.

Wahrheit: Die Ursachen für Pickel sind vielfältig, u.a. hormonelle Störungen, Verschmutzung der Epidermis, verstopfte Poren, erhöhte Aktivität der Talgdrüsen. Entgegen der landläufigen Meinung hat die Ernährung keinen Einfluss auf den Zustand der Haut. Und ein paar Stückchen Bitterschokolade können nicht nur nicht schaden, sondern auch nützlich sein, denn Schokolade hebt die Stimmung.

Karies ist eine Folge des Konsums von Süßigkeiten

Früher glaubte man, dass der in Süßigkeiten enthaltene Zucker auf der Oberfläche der Zähne und in der Mundhöhle verbleibt und günstige Bedingungen für die Vermehrung von Bakterien schafft.

Wahrheit: Dies ist jedoch nicht der Fall. Jüngste Studien haben gezeigt, dass nicht die Kohlenhydrate in Süßigkeiten Karies verursachen, sondern jegliche Speiserückstände. Es wurde herausgefunden, dass schnelle Kohlenhydrate, die in Zucker enthalten sind, durch den Speichel recht schnell aus dem Mund gespült werden. Komplexe Kohlenhydrate, die in Backwaren, Obst, Getreide und auch in Fleischprodukten enthalten sind, werden dagegen sehr lange abgebaut. Und der Abbau solcher Produkte beginnt direkt in der Mundhöhle, und an diesem Prozess sind der Speichel und die darin enthaltenen Mikroorganismen beteiligt. Und es ist die Aktivität dieser Mikroorganismen, die die Entwicklung von Karies hervorruft.

Kaffee ist schlecht für die Gesundheit

Tatsächlich ist ein maßvoller Konsum dieses belebenden Getränks nicht nur sicher, sondern sogar nützlich. So wird der Anstieg des Blutdrucks nach dem Kaffeetrinken nicht beobachtet, sondern erhöht den Tonus der Blutgefäße, was die belebende Wirkung erklärt.

Wahrheit: Darüber hinaus haben Studien bewiesen, dass Menschen, die Kaffee trinken, ein um 30 Prozent geringeres Risiko haben, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Es wurde auch festgestellt, dass dieses Getränk das Risiko, an Parkinson zu erkranken, verringert und die Gehirnaktivität verbessert. U.a. wirkt Kaffee nicht nur tonisierend, sondern auch verjüngend. Im Allgemeinen kann der morgendliche Genuss von zwei bis drei Tassen pro Tag Ihre Gesundheit nur verbessern. Es sollte jedoch nicht missbraucht werden, da es zu Herzrhythmusstörungen und erhöhtem Pulsschlag führen kann.

Es ist notwendig, den Körper regelmäßig zu detoxen, um sein Funktionieren zu verbessern

Wenn Sie sich wohlfühlen und keine chronischen Krankheiten haben, werden alle schädlichen Stoffe von selbst aus Ihrem Körper entfernt. Alle Giftstoffe, die mit der Nahrung aufgenommen werden, werden von der Leber ausgeschieden. Und alle Giftstoffe aus Getränken werden von den Nieren entfernt. Wenn diese Organe normal funktionieren, werden sie mit der Reinigung von Schadstoffen fertig. Einige Verfahren, die die Reinigung fördern, können schädlich und sogar gefährlich sein.

Der Verzehr von Eiern kann zu einem Anstieg des Gehalts an schlechtem Cholesterin im Blut und zur Entstehung von Karies führen

Ja, in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stellten Wissenschaftler einen Zusammenhang zwischen erhöhten Cholesterinwerten im Blut her und schoben die Schuld auf Eier (warum sie das taten, ist nicht ganz klar).

Wahrheit: Neuere Studien haben jedoch ergeben, dass ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit einem hohen Gehalt an gesättigten Fetten in Lebensmitteln zusammenhängt. Aber diese Lebensmittel sind nicht unbedingt Eier. Tatsächlich enthält ein Hühnerei nur 1,5 Gramm gesättigte Fette, während eine Tasse Milch mit zwei Prozent Fett mehr als drei Gramm enthält. Schieben Sie also nicht alles auf die Eier. Sie sollten einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Speiseplan pflegen und alle Produkte bewerten. Dennoch sollten Sie Eier nicht missbrauchen, denn sie gelten als recht schweres Lebensmittel.