Transformations-Coachin Jessica von Haeseler

„Lebendige Leichtigkeit“ vermitteln – das ist Jessica von Haeselers energetischer Ansatz.

Die langjährige Transformations-Coachin, Yogalehrerin und Motivationstrainerin zeigt, wie man diese Unbeschwertheit mit gezielten Übungen mental und physisch generieren kann, um sich „weit über das hinauszuschwingen, was du bisher für möglich gehalten hast“.

Unter dem Motto „Mode und Leben nach Maß“ verbindet Jessica von Haeseler das Coaching mit ihrer zweiten Leidenschaft: Da sie als Designerin in Berlin mit ihrem Label „Ernie In Therapy“ Bands und andere KünstlerInnen ausgestattet hat, will sie es „den Menschen ermöglichen, ihr volles Potenzial zu schöpfen, um ganzheitlich ihre Persönlichkeit im Innen wie im Außen zu erschaffen“. Die hochwertigen, ausgefallenen Maßkleidungsstücke sind in Manu Seiths Laden Zwei zu bewundern und zu ordern.

Beim zweistündigen „Lebendig Leicht Training“-Schnupperabend (Do, 13.7., 19 Uhr, Bewegungsraum, Römerstr. 51, Rheinstetten, 15 Euro) mit anschließendem Tanz, Meditation und Übungen to go ist ebenso Raum zum Lachen, Quatschen und Kennenlernen. Anmeldung via kontakt@jessicavonhaeseler.de oder Whatsapp (0157/73 48 88 86). -pat