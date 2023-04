TUM Campus Heilbronn

Die Technische Universität München (TUM) ist als eine der forschungsstärksten Technischen Universitäten Europas am Bildungscampus in Heilbronn mit der TUM School of Management und der TUM School of Computation, Information and Technology vertreten.

Schwerpunkte der Heilbronner Studiengänge liegen auf dem Management des digitalen Wandels und Familienunternehmen. Forschung und Lehre verbinden Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaften sowie Informatik in einem dynamischen, internationalen Umfeld. Der Bachelor in „Management & Technology“ befasst sich mit den Grundlagen der BWL und deren Schnittstellen zum ingenieurswissenschaftlichen Bereich Digital Technologies. Die AbsolventInnen werden so bestmöglich auf eine Karriere in technologiegetriebenen Unternehmen vorbereitet. Der „Bachelor of Information Engineering“ vermittelt Wissen und Fähigkeiten, um IT-Systeme über den gesamten Lebenszyklus der Ressourceninformation zu entwerfen. Die Studenten erwerben solide theoretische, praktische und technische Fähigkeiten in einem sich ständig weiterentwickelnden Bereich, die sie für ihre Rolle als Informationstechniker wappnet. Der Master in „Management“ ermöglicht Bachelorabsolventen mit ingenieur- oder naturwissenschaftlichem Erststudium eine internationale Managementausbildung. Vermittelt werden Kenntnisse aus BWL und VWL sowie den Grundlagen des Wirtschaftsrechts. Der Master in „Management & Innovation“ richtet sich an Bachelorabsolventen, die bereits mind. ein Jahr Berufserfahrung gesammelt haben. Diese Young Professionals werden in den Bereichen General Management, Innovation, Entrepreneurship und Technologie weitergebildet und zu erfolgreichen Innovationsmanagern qualifiziert. -pat