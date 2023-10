Die Technische Universität München (TUM) als eine der forschungsstärksten Universitäten Europas ist am Bildungscampus Heilbronn mit der TUM School of Management und der TUM School of Computation, Information and Technology vertreten.

Angesiedelt in einer der innovativsten Hightechregionen Europas und inmitten der Heimat zahlreicher Weltmarktführer bietet die TUM Campus Heilbronn beste Voraussetzungen für ein exzellentes Studium: Vorlesungen und Seminare an einem Campus mit modernster Ausstattung, praxisorientiertem Lehrkonzept und kleinen Gruppengrößen. Englischsprachige Studiengänge und StudentInnen unterschiedlicher Nationalitäten fördern soziale Kompetenzen für Persönlichkeiten der Zukunft.

Die TUM Campus Heilbronn ist der ideale Ort für eine Karriere in den Bereichen Technologie, Management und Ingenieurwissenschaften: Der „Bachelor in Management & Technology“ befasst sich mit BWL-Grundlagen an der Schnittstelle zu den ingenieurswissenschaftlichen Digital Technologies; der „Bachelor of Information Engineering“ vermittelt Fähigkeiten, um IT-Systeme über den gesamten Lebenszyklus der Ressourceninformation zu entwerfen; der „Master in Management“ ist für Absolventen naturwissenschaftlicher Studiengänge konzipiert, die ein starkes Interesse am Management mitbringen und auf Führungskräfteaufgaben vorbereitet werden; und der „Master in Management & Innovation“ richtet sich an Bachelorabsolventen, die mind. ein Jahr Berufserfahrung haben. Neu ab dem Sommersemester 2024: der „Master in Management Digital Technology“. -pat