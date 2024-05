TUM Campus Heilbronn

Die Technische Universität München (TUM) ist eine der forschungsstärksten Technischen Universitäten Europas.

Die Vernetzung der TUM School of Management und der TUM School of Computation, Information & Technology am hochmodernen Bildungscampus in Heilbronn bietet ein optimales Lernumfeld für Forschung und Studium mit dem Schwerpunkt digitaler Transformation sowie dem Fokus auf Mittelstand und Familienunternehmen. Forschung und Lehre verbinden Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaften mit Informatik in einem dynamischen internationalen Umfeld. Der Campus bietet aufgrund kleiner Kursgrößen einen direkten und regelmäßigen Austausch zwischen Professoren und Studenten. Das Studium ist auf Englisch, die Studentenschaft international.

Aufgrund seiner Lage in der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken befindet sich der Campus in einem boomenden Umfeld mit vielen Weltmarktführern und Hidden Champions in direkter Nachbarschaft. Der „Bachelor in Management & Data Science“ befasst sich mit den Grundlagen der BWL und deren Schnittstellen zum ingenieurswissenschaftlichen Bereich digitaler Technologien. Das Studium bereitet bestmöglich auf eine Karriere in innovativen technologiegetriebenen Unternehmen vor. Der „Bachelor of Information Engineering“ vermittelt das Wissen und die Fähigkeiten, IT-Systeme für den gesamten Lebenszyklus der Ressource Information zu entwerfen.

Die Studenten erwerben theoretische, praktische und technische Expertise in einem sich ständig weiterentwickelnden Bereich, die sie auf ihre Rolle als Informationstechniker vorbereitet. Und der „Master in Management“ ermöglicht Bachelorabsolventen mit ingenieur-, natur- und/oder lebenswissenschaftlichem Erststudium eine aufbauende internationale Managementausbildung. Vermittelt werden Kenntnisse aus BWL, VWL und den Grundlagen des Wirtschaftsrechts. -pat