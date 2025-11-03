„For The Digital Age“ – diesem Leitgedanken folgt das Studieren am TUM Campus Heilbronn, der Lehre an einer der führenden Exzellenzuniversitäten Europas mit Spitzenforschung und einer engen Vernetzung zum globalen Mittelstand in einer der innovativsten Regionen Europas vereint.

Als Teil der Technischen Universität München bietet der Standort Heilbronn als wachsende internationale Community fünf erstklassige Studiengänge, zwei mit Bachelor- („Information Engineering“, „Management & Data Science“) und drei mit Masterabschluss („Information Engineering“, „Management“, „Management & Digital Technology“).

Die Studenten werden an einem der dynamischsten Hochschulstandorte Deutschlands nicht nur fachlich ausgebildet, sondern für beste Karrierechancen auch in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert. -pat